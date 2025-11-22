onedio
Doğru İnsan Diye Bir Şey Var mı? Bu Sorunun Cevabını Buluyoruz!

Meryem Hazal Çamurcu
22.11.2025 - 23:46

Hepimiz partnerimizin 'o' kişi olduğuna inanmak isteriz. Ama bazen doğru insan sadece masallarda olur gibi de geliyor. Peki gerçekten doğru insan diye bir şey var mı? Biz araştırdık, gelin bakalım!

"Doğru insan sadece masallarda olur."

Hepimiz bunun gerçek olduğunu düşünmek istiyoruz belki ama öyle masallardaki gibi bir 'doğru insan' yok. Her şeyiyle mükemmel uyuma sahip olacağın birini bulmak zor. Böyle bir fikre kapılıp her şeyiyle sana tam uyan birini beklerken mutlu olabileceğin bir ilişkiyi kaybedebilirsin.

Doğru insan, yanlış zaman!

Senin için doğru kişi olsa da zaman doğru olmayabiliyor. Doğru insanın karşına çıktığı dönem sen hayatının karmaşık bir döneminde olabilirsin ya da duygusal olarak dengede olmayabilirsin. O yüzden karşına çıkan kişi senin için en doğru kişi bile olsa zaman yanlışsa bir anlamı olmuyor.

Biriyle tamamen uyumlu olmak neredeyse imkansız.

Birini sevebilirsin ama tamamen uyumlu olman imkansız. Çünkü aynı müziği dinlemek ya da sadece beraber eğlenmek biriyle uyumlu olduğunu göstermez. Benzer zevklere sahip olsanız da zaman zaman ayrı fikirde olduğunuz konular mutlaka çıkıyor.

İnsanlar da ilişkiler de değişir.

Doğru insanı bulduğunu sanıp kendini şanslı hissedebilirsin. Ama atladığın bir şey var. İnsanlar da ilişkiler de zamanla değişir. Yani ilişkiye başladıktan sonra partnerin de sen de değişebilirsiniz. Bu aslında gayet normal. 

Kimse mükemmel değil!

Herkesin eksikleri, yanlış kararları ve çocukluk travmaları var. Mükemmel birini arıyorsan bu imkansızın peşinden koşmak demek. Doğru insanın mükemmel kişi olacağını düşünüyorsan da yanılıyorsun yani!

İdeal partneri bulmak için beklersen yalnız kalma ihtimalin yüksek.

İdeal partnerini bulmaya kafayı takarsan kimseyi bulamayabilirsin. Çünkü ideal ya da mükemmel insan yok. Dolayısıyla böyle bir partner de yok. Sen bunun peşine düşüp 'o' kişiyi beklersen hiç kimseyi bulamayabilirsin.

Doğru kişi bile olsa iletişim doğru değilse o ilişki yürümez.

Sevgi her şeyi çözemez. Karşındaki olabilecek en doğru kişi bile olsa eğer aranızda doğru bir iletişim yoksa bu ilişkinin devam etmesi oldukça zor. Yani aslında mesele doğru insanı bulmaktan çok iletişimi doğru şekilde kurmak.

Aşk hiçbir zaman tek başına yeterli değildir.

Aşık olduktan sonra her şeyi kabullenirim diye düşünüyor olabilirsin ama çoğu zaman doğru insana aşık olsan bile bu tek başına yeterli olmaz. Belki ilk zamanlar aşık olduğun için bazı şeyleri görmezden gelirsin ama zaman geçtikçe görmezden geldiklerin seni rahatsız etmeye başlar.

Sen kendinle barışmazsan kimse doğru kişi olamaz.

Kendinle barışmadıktan sonra karşına en doğru kişi de çıksa onunla sağlıklı bir ilişki yaşaman mümkün değil. O yüzden önce kendini sevmeyi öğrenmen gerek. Kendini sevip kendinle barıştıktan sonra doğru kişiyle doğru bir ilişki mümkün olabilir ancak.

Doğru insan yoksa da doğru ilişki vardır!

Belki mükemmel biri yok ama seninle uyumlu olabilecek birileri var. İki insan birbirini dinler ve birbirlerine saygı duyarsa doğru insan olarak görülmese de doğru bir ilişki aralarında var olabilir. O yüzden doğru insanı bulmaktansa sevdiğin kişiyle doğru bir ilişki yaşamaya bak deriz!

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
