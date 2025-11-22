Doğru İnsan Diye Bir Şey Var mı? Bu Sorunun Cevabını Buluyoruz!
Hepimiz partnerimizin 'o' kişi olduğuna inanmak isteriz. Ama bazen doğru insan sadece masallarda olur gibi de geliyor. Peki gerçekten doğru insan diye bir şey var mı? Biz araştırdık, gelin bakalım!
"Doğru insan sadece masallarda olur."
İnsanlar da ilişkiler de değişir.
İdeal partneri bulmak için beklersen yalnız kalma ihtimalin yüksek.
Sen kendinle barışmazsan kimse doğru kişi olamaz.
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
