Doğru İnsan Diye Bir Şey Var mı? Bu Sorunun Cevabını Buluyoruz!

Hepimiz bunun gerçek olduğunu düşünmek istiyoruz belki ama öyle masallardaki gibi bir 'doğru insan' yok. Her şeyiyle mükemmel uyuma sahip olacağın birini bulmak zor. Böyle bir fikre kapılıp her şeyiyle sana tam uyan birini beklerken mutlu olabileceğin bir ilişkiyi kaybedebilirsin.

Doğru insan, yanlış zaman!

Senin için doğru kişi olsa da zaman doğru olmayabiliyor. Doğru insanın karşına çıktığı dönem sen hayatının karmaşık bir döneminde olabilirsin ya da duygusal olarak dengede olmayabilirsin. O yüzden karşına çıkan kişi senin için en doğru kişi bile olsa zaman yanlışsa bir anlamı olmuyor.

Biriyle tamamen uyumlu olmak neredeyse imkansız.

Birini sevebilirsin ama tamamen uyumlu olman imkansız. Çünkü aynı müziği dinlemek ya da sadece beraber eğlenmek biriyle uyumlu olduğunu göstermez. Benzer zevklere sahip olsanız da zaman zaman ayrı fikirde olduğunuz konular mutlaka çıkıyor.