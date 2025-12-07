onedio
Diss Kavgalarıyla Tarihe Geçen Rap Şarkıları

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
07.12.2025 - 14:01

Rap dünyası bazen bir tür müzik yarışması gibi görünse de perde arkasında tam anlamıyla bir meydan savaşı yaşanıyor. Her sanatçı kendi sözünü keskin bir bıçak gibi kullanıyor, mikrofon ise adeta bir düello alanına dönüşüyor. Bu liste, rap tarihine damga vuran en unutulmaz atışmaları bir araya getiriyor! Kah gülerek kah şaşırarak okuyacaksınız ama her satırda o rekabet ateşini hissedeceksiniz. Hazırsanız başlayalım!

1. Hit Em Up - 2pac

2. Ether - Nas

3. Back To Back - Drake

4. No Vaseline - Ice Cube

5. The Story of Adidon - Pusha T

6. Nail in the Coffin - Eminem

7. Shether - Remy Ma

8. Real Muthaphuckkin Gs - Eazy E

9. Hail Mary - Eminem, 50 Cent, Busta Rhymes

10. Warning - Notorious B. I. G.

11. Second Round K. O. - Canibus

12. Killshot - Eminem

Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
