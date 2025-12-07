Diss Kavgalarıyla Tarihe Geçen Rap Şarkıları

Rap dünyası bazen bir tür müzik yarışması gibi görünse de perde arkasında tam anlamıyla bir meydan savaşı yaşanıyor. Her sanatçı kendi sözünü keskin bir bıçak gibi kullanıyor, mikrofon ise adeta bir düello alanına dönüşüyor. Bu liste, rap tarihine damga vuran en unutulmaz atışmaları bir araya getiriyor! Kah gülerek kah şaşırarak okuyacaksınız ama her satırda o rekabet ateşini hissedeceksiniz. Hazırsanız başlayalım!