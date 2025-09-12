onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Disney’den Dünya Listelerine: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Selena Gomez

etiket Disney’den Dünya Listelerine: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Selena Gomez

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
12.09.2025 - 18:02

Kim derdi ki küçük bir Disney kızı, dünyayı sallayan bir yıldıza dönüşecek? Adım adım tırmandığı başarı merdivenleri ve zorlu hayat mücadelesi ile milyonların kalbini kazandı. Bu yazıda da bu güzel kadının hayatı hakkında sizi biraz bilgilendireceğiz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kariyerinin ilk adımlarını Disney'de attı...

1. Kariyerinin ilk adımlarını Disney'de attı...

Selena Gomez'in sahne macerası çok küçük yaşlarda “Barney & Friends” sahne şovu ile başladı. Fakat çoğu kişi onu daha sonra rol aldığı  “Wizards of Waverly Place” dizisiyle tanıyor. Çok küçük yaşlarda bu şovlarla milyonların sevgisini kazanmayı başardı.

2. Müzik kariyeri aslında solo başlamadı.

2. Müzik kariyeri aslında solo başlamadı.

Selana'nın müzik kariyeri aslında herkesin bildiği gibi solo başlamadı. “Selena Gomez & The Scene” adlı bir grupla müzik yapıyordu. “Naturally” ve “Love You Like a Love Song” gibi hafızamızda derin yer edinmiş bu şarkıları grubuyla birlikte yaptı. Selena bu grupla birlikte ilk kez dünya listelerine adım attı.

3. Kendine çok güçlü bir kariyer yarattı.

3. Kendine çok güçlü bir kariyer yarattı.

Grubuyla birlikte zaten oldukça tanındığı için solo kariyerinde de başarılarının üstüne ekleyerek devam etti. 015’te çıkardığı “Revival” albümü adeta bir dönüm noktası oldu. Tüm müzik listelerinde fırtınalar estirdi! O noktadan sonra onu dünyada bilmeyen tek bir kişi bile yoktu artık...

4. Köklerindeki Meksika'yı müzik kariyerine yansıttı.

4. Köklerindeki Meksika'yı müzik kariyerine yansıttı.

Selena'nın köklerinde Meksika var ve bu yönünü şarkılarında ortaya çıkarmayı çok seviyor. De Una Vez” ve “Baila Conmigo” gibi şarkılarında İspanyolca sözlerle Latin ruhunu epeyce hissettirdi. Hayranları da onun  bu yönüne hep uyum sağladı.

5. Kariyerinin belki de en güçlü duygusal parçası...

5. Kariyerinin belki de en güçlü duygusal parçası...

2019’da çıkan “Lose You to Love Me” şarkısı, Selena'nın kariyeri için oldukça önemli bir konuma sahip.  Bu şarkıyla Billboard Hot 100 listesinde ilk kez 1 numaraya yükseldi. Özellikle şarkı sözleriyle herkesin diline dolandı. Selena, zirveye çıkarken adımlarını çok sağlam şekilde attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Başarılarının arkasında yorgun bir beden vardı...

6. Başarılarının arkasında yorgun bir beden vardı...

Bu güzel kadın başarılara imza atarken aslında hastalığıyla da uğraşmak zorundaydı. Selena, genç yaşta lupus hastalığıyla mücadele etmekte... Hatta çok yakın arkadaşı ona böbreğini verdi. Bu konu hakkında her daim çok açık konuştu ve hayranlarına güç verdi.

7. O sadece şarkıcı değil!

7. O sadece şarkıcı değil!

Selena, sadece bir şarkıcı değil ayrıca bir yönetmen. “13 Reasons Why” dizisinin yapımcılığını üstlendi ve gençler üzerinde büyük etkisi olan bir projeye imza attı. Yine kendi makyaj markası olan Rare Beauty'i kurdu ve güzellik sektörüne yeni bir soluk getirdi.

8. Ödüllerle dolu bir rafı var.

8. Ödüllerle dolu bir rafı var.

Onun ödüllerini saymak için bir gününüzü ayırmanız gerekebilir. MTV’den Billboard’a kadar birçok prestijli ödül Selena’nın koleksiyonunda yer alıyor. Bu ödüllerin hiçbiri bir tesadüf değil. Her albümünde yeni bir başarı ekleyerek müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı.

9. Sahip olduklarını hep paylaştı.

9. Sahip olduklarını hep paylaştı.

İyilik projeleri onun için her zaman çok farklı bir yere sahip oldu. Kendisi UNICEF’in en genç büyükelçilerinden biri. Gücünü, başkalarının hayatına dokunmak için hep kullandı.

10. Sosyal medyanın kraliçesi!

10. Sosyal medyanın kraliçesi!

Kendisi şu an dijital dünyanın da en güçlü isimlerinden bir tanesi. Sosyal medyayı sadece fotoğraf paylaşmak için değil, hayranlarıyla bağ kurmak için de kullanmaya bayılıyor. Attığı her gönderi anında milyonlarca tıklanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın