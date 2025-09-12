Disney’den Dünya Listelerine: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Selena Gomez
Kim derdi ki küçük bir Disney kızı, dünyayı sallayan bir yıldıza dönüşecek? Adım adım tırmandığı başarı merdivenleri ve zorlu hayat mücadelesi ile milyonların kalbini kazandı. Bu yazıda da bu güzel kadının hayatı hakkında sizi biraz bilgilendireceğiz!
1. Kariyerinin ilk adımlarını Disney'de attı...
2. Müzik kariyeri aslında solo başlamadı.
3. Kendine çok güçlü bir kariyer yarattı.
4. Köklerindeki Meksika'yı müzik kariyerine yansıttı.
5. Kariyerinin belki de en güçlü duygusal parçası...
6. Başarılarının arkasında yorgun bir beden vardı...
7. O sadece şarkıcı değil!
8. Ödüllerle dolu bir rafı var.
9. Sahip olduklarını hep paylaştı.
10. Sosyal medyanın kraliçesi!
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti.
