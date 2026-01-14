onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Dinlerken Bile Dilinizin Dolaşacağı En Hızlı Busta Rhymes Şarkıları

etiket Dinlerken Bile Dilinizin Dolaşacağı En Hızlı Busta Rhymes Şarkıları

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
14.01.2026 - 14:01

Rap dinlerken nefes almayı unutmak mümkün mü? Busta Rhymes dinliyorsanız evet, mümkün.  Kelimeler makineli tüfek gibi, heceler üst üste, tempo zaten zirvede. İşte dinlerken bile dilinizin dolanacağı, Busta Rhymes’ın hız rekorları kıran şarkıları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Break Ya Neck

Look At Me Now

Gimme Some More

Fire It Up

What’s It Gonna Be?!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Scenario

Arab Money

Tear Da Roof Off

Put Your Hands Where My Eyes Could See

Woo Hah!! Got You All in Check

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın