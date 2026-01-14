Dinlerken Bile Dilinizin Dolaşacağı En Hızlı Busta Rhymes Şarkıları
Rap dinlerken nefes almayı unutmak mümkün mü? Busta Rhymes dinliyorsanız evet, mümkün. Kelimeler makineli tüfek gibi, heceler üst üste, tempo zaten zirvede. İşte dinlerken bile dilinizin dolanacağı, Busta Rhymes’ın hız rekorları kıran şarkıları...
Break Ya Neck
Look At Me Now
Gimme Some More
Fire It Up
What’s It Gonna Be?!
Scenario
Arab Money
Tear Da Roof Off
Put Your Hands Where My Eyes Could See
Woo Hah!! Got You All in Check
