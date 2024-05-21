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Din, Milliyet, Cinsiyet, Maddi Durum, Atatürkçülük... Z Kuşağı Kendini Nasıl Tanımlıyor?

Din, Milliyet, Cinsiyet, Maddi Durum, Atatürkçülük... Z Kuşağı Kendini Nasıl Tanımlıyor?

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.05.2024 - 21:18

Konda Araştırma Şirketi ve Hisar Okulları Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle Z kuşağı üzerinden gençlik araştırması yaptı. Araştırmada Z kuşağı ve toplumun geri kalanının kendilerini toplumda hangi sıfatlarla var ettiği incelendi. 

Ayrıca gençlere 'Cumhuriyet' sözcüğünün neyi hatırlattığı da soruldu. Her 10 gençten dördü soruya 'Atatürk' yanıtını verdi. 

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Konda Araştırma Şirketi ve Hisar Okulları'nın ortak yürüttüğü araştırma 2-3 Mart 2024 tarihleri arasında 15-29 yaş sınırlamasında gerçekleştirildi.

Konda Araştırma Şirketi ve Hisar Okulları'nın ortak yürüttüğü araştırma 2-3 Mart 2024 tarihleri arasında 15-29 yaş sınırlamasında gerçekleştirildi.

Araştırmada Z kuşağı ve toplumun geri kalanının 'cinsiyet, din, mezhep, etnik köken, siyasi görüş ve maddi durum gibi toplumsal kimliklere bakış açıları incelendi.

Araştırmada Z kuşağı ve toplumun geri kalanının 'cinsiyet, din, mezhep, etnik köken, siyasi görüş ve maddi durum gibi toplumsal kimliklere bakış açıları incelendi.

Araştırmada ulaşılan veriler şu şekilde 👇

Araştırmada ulaşılan veriler şu şekilde 👇

Gençler Türkiye geneline göre daha eğitimli, eğitime

katılım yıldan yıla artıyor. Bunu sağlayan şey eğitim

imkanlarına erişimin nicel olarak artması.

Tüm Türkiye toplumunda din/mezhep kimliğini önemli

görenlerin oranı yüzde 45 iken bu oran gençlerde yüzde

30’a düşüyor. 

Bu kimlik unsurunu sahiplenme oranı gençlerde düşmüş

olsa bile yine de en çok sahiplenilen kimlik unsuru olarak

göze çarpıyor

Gençlerin dindarlık ve etnik köken dağılımı

Gençlerin dindarlık ve etnik köken dağılımı

Cinsiyet, din, mezhep, etnik köken, siyasi görüş ve maddi durum gibi kimliklerin hangisi önemli?

Cinsiyet, din, mezhep, etnik köken, siyasi görüş ve maddi durum gibi kimliklerin hangisi önemli?

Gençlerde cinsiyetini, etnik kökenini ve maddi

durumunu/sınıfını kimliğinin en önemli kaynağı olarak

görenlerin oranları Türkiye genelindekilerine göre daha

fazla. 

Tüm Türkiye toplumunda din/mezhep kimliğini önemli

görenlerin oranı yüzde 45 iken bu oran gençlerde yüzde

30’a düşüyor. 

Bu kimlik unsurunu sahiplenme oranı gençlerde düşmüş

olsa bile yine de en çok sahiplenilen kimlik unsuru olarak

göze çarpıyor

İçeriğin Devamı Aşağıda

Siyasi kimlikler

Siyasi kimlikler

Gençler kendilerini en çok en çok 'Atatürkçü' olarak

tanımlıyor. 

 'Milliyetçilik' cevabı ikinci sırada yer alıyor. 

“Muhafazakârlık” üçüncü sırada yer alsa da Türkiye

geneline göre oransal olarak oldukça geride kalıyor.

Benzer biçimde 'İslamcı' olduğunu söyleyenlerin oranı

gençlerde Türkiye genelinin farklı olarak gerisinde.

 Diğer siyasi kimlikler gençlerde ve Türkiye genelinde

yakın oranlarda bulunuyor

Sosyal medya kullanımı

Sosyal medya kullanımı

Gençlerin neredeyse tamamı sosyal medya kullanıcısı. 

Gençler en çok sırasıyla Whatsapp, Instagram, YouTube,

Twitter ve TikTok kullanıyor. 

Twitter ve Twitch kullanımı Türkiye ortalamasının 2 katı

oranında. Benzer durumun tam tersi ise Facebook

kullanımında görülüyor. Gençlerin kullanım oranı Türkiye

ortalamasının yarısı kadar

Toplumsal değerler

Toplumsal değerler

Gençler, “eşitlikçilik” ve “insan haklarını savunma'ya

Türkiye geneline göre daha yüksek oranda öncelik veriyor. 

 “Hoşgörü ve tolerans”, “çalışkanlık” ve “bireyselcilik” ise

Türkiye genelinin az farkla üzerinde. 

 “Dürüstlük”, “gelenekselcilik”, “yerli/millilik” ve

“misafirperverlik” görece önemini kaybeden değerler

Cumhuriyet algısı: Her 10 gençten 4’ünün “Cumhuriyet" denildiğinde aklına ilk gelen kelime “Atatürk” oluyor

Cumhuriyet algısı: Her 10 gençten 4’ünün “Cumhuriyet" denildiğinde aklına ilk gelen kelime “Atatürk” oluyor

Siyasi kimlikler

Siyasi kimlikler

Gençler, “eşitlikçilik” ve “insan haklarını savunma'ya

Türkiye geneline göre daha yüksek oranda öncelik veriyor.

 “Hoşgörü ve tolerans”, “çalışkanlık” ve “bireyselcilik” ise

Türkiye genelinin az farkla üzerinde. 

 “Dürüstlük”, “gelenekselcilik”, “yerli/millilik” ve

“misafirperverlik” görece önemini kaybeden değerler

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