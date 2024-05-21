Din, Milliyet, Cinsiyet, Maddi Durum, Atatürkçülük... Z Kuşağı Kendini Nasıl Tanımlıyor?

Konda Araştırma Şirketi ve Hisar Okulları Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle Z kuşağı üzerinden gençlik araştırması yaptı. Araştırmada Z kuşağı ve toplumun geri kalanının kendilerini toplumda hangi sıfatlarla var ettiği incelendi.

Ayrıca gençlere 'Cumhuriyet' sözcüğünün neyi hatırlattığı da soruldu. Her 10 gençten dördü soruya 'Atatürk' yanıtını verdi.