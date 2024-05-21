Din, Milliyet, Cinsiyet, Maddi Durum, Atatürkçülük... Z Kuşağı Kendini Nasıl Tanımlıyor?
Din, Milliyet, Cinsiyet, Maddi Durum, Atatürkçülük... Z Kuşağı Kendini Nasıl Tanımlıyor?
Konda Araştırma Şirketi ve Hisar Okulları Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle Z kuşağı üzerinden gençlik araştırması yaptı. Araştırmada Z kuşağı ve toplumun geri kalanının kendilerini toplumda hangi sıfatlarla var ettiği incelendi.
Ayrıca gençlere 'Cumhuriyet' sözcüğünün neyi hatırlattığı da soruldu. Her 10 gençten dördü soruya 'Atatürk' yanıtını verdi.
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Konda Araştırma Şirketi ve Hisar Okulları'nın ortak yürüttüğü araştırma 2-3 Mart 2024 tarihleri arasında 15-29 yaş sınırlamasında gerçekleştirildi.
Araştırmada Z kuşağı ve toplumun geri kalanının 'cinsiyet, din, mezhep, etnik köken, siyasi görüş ve maddi durum gibi toplumsal kimliklere bakış açıları incelendi.
Araştırmada ulaşılan veriler şu şekilde 👇
Gençlerin dindarlık ve etnik köken dağılımı
Cinsiyet, din, mezhep, etnik köken, siyasi görüş ve maddi durum gibi kimliklerin hangisi önemli?
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Siyasi kimlikler
Sosyal medya kullanımı
Toplumsal değerler
Cumhuriyet algısı: Her 10 gençten 4’ünün “Cumhuriyet" denildiğinde aklına ilk gelen kelime “Atatürk” oluyor
Siyasi kimlikler
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