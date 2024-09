Dikey Süpürgeyi Diğer Süpürgelerden Ayıran 12 Özellik

Dikey süpürgeler birden fazla kullanım için entegre edilen cihazlardır. Philips 8000 Aqua Plus serisindeki gelişmiş modeller, hızla el tipi kullanıma uygun hale gelebilir ve özel başlıklarla her yüzeye uyum sağlayabilir. Böylece en dar alanlara girmek, 360 derece döner başlıklar yardımıyla her yöne manevra yapmak ve en alçak mobilyaların altını süpürmek bile mümkün olur.