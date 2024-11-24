Temizlik Konusunda Annelerimizden Öğrendiğimiz 10 Şey

Tıpkı bulaşıklar gibi asla bekletilmemesi gereken bir diğer şey ise çöplerdir. Hem kötü koku yaparlar hem kötü görünürler hem de mikroplar için en güzel yuvadırlar. Bu nedenle çöpler düzenli olarak çok da birikmeden atılmalı. Bir ev kesinlikle kötü kokamaz!