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19–25 Ekim 2026: Şansın, Aşkın ve Zenginliğin Kapılarını Niyetinle Arala!

etiket 19–25 Ekim 2026: Şansın, Aşkın ve Zenginliğin Kapılarını Niyetinle Arala!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
19.10.2026 - 17:50
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HAFTANIN ÖZEL SAYI SEKANSI 888369528777!

BU HAFTA AŞKTA YENİ BİR BAŞLANGICA, PARADA BEREKETE, KARİYERDE FIRSATLARA VE HAYATINIZDA GÜZEL GELİŞMELERE HAZIR MISINIZ?

BAZEN HAYATINIZI DEĞİŞTİREN ŞEY BÜYÜK BİR MUCİZE DEĞİL, KENDİNİZE VERDİĞİNİZ YENİ BİR SÖZDÜR!

19–25 Ekim haftasında Venüs retrosu, Merkür'ün Akrep burcunda geri harekete başlaması ve Güneş'in Akrep burcuna geçişiyle astrolojik açıdan değerlerimizi, ilişkilerimizi, maddi güvenliğimizi ve geleceğe dair beklentilerimizi yeniden değerlendirdiğimiz bir döneme giriyoruz.

Peki, bu hafta korkularınıza mı odaklanacaksınız, yoksa hayatınızda çoğaltmak istediğiniz güzelliklere mi?

Aşkta geçmişin kırgınlıklarını geride bırakmak, kazançlarınızı artırmak için yeni yollar araştırmak, şansınızı bilinçli tercihlerle desteklemek ve kendinize daha güçlü bir gelecek hazırlamak istemez misiniz?

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İŞTE BU HAFTANIN ASTRODEHA ÖZEL ŞANS, AŞK VE BEREKET SAYI SEKANSI! 888369528777

İŞTE BU HAFTANIN ASTRODEHA ÖZEL ŞANS, AŞK VE BEREKET SAYI SEKANSI! 888369528777

BU SAYI SEKANSININ SEMBOLİK ANLAMLARI NELER?

888: BOLLUK, BEREKET VE MADDİ REFAH

Numerolojik yorumlarda 8 sayısı güç, başarı, maddi dünya, sorumluluk ve kazanımlarla ilişkilendirilir.

Üç kez tekrarlanan 8 sayısını, emeğinizin değerini bilmek, kazançlarınızı bilinçli yönetmek ve kalıcı refah hedeflerinize odaklanmak için sembolik bir hatırlatıcı olarak kullanabilirsiniz.

Unutmayın! Gerçek zenginlik yalnızca ne kadar kazandığınız değil, kazandıklarınızı nasıl değerlendirdiğinizdir!

369: NİYET, YARATICILIK VE YENİ FIRSATLAR

Bu sayı dizisini düşüncelerimizi düzenlemek, hedeflerimizi belirlemek ve hayallerimizi somut adımlarla desteklemek için seçiyoruz.

3 yaratıcılığı ve kendini ifade etmeyi, 6 sevgiyi ve uyumu, 9 ise tamamlanmayı ve olgunlaşmayı simgeler.

Bazen yeni bir kapının açılması için önce eski bir alışkanlığın sona ermesi gerekir!

528: AŞK, SEVGİ VE DUYGUSAL YENİLENME

Bu sayı grubunu sevgiye, karşılıklı saygıya, duygusal dengeye ve sağlıklı ilişkilere yönelik niyetlerimizle ilişkilendiriyoruz.

Aşk yalnızca hayatınıza birinin girmesi değildir!

Aşk, kendinizi değerli hissettiğiniz, güven duyduğunuz ve olduğunuz gibi kabul edildiğiniz bir bağ kurabilmektir.

SİZİ SEVEN BİRİNİ BULMAKTAN ÖNCE, SİZİ DEĞERSİZ HİSSETTİREN İLİŞKİLERE NEDEN TUTUNDUĞUNUZU SORGULAYIN!

SİZİ SEVEN BİRİNİ BULMAKTAN ÖNCE, SİZİ DEĞERSİZ HİSSETTİREN İLİŞKİLERE NEDEN TUTUNDUĞUNUZU SORGULAYIN!

777: ŞANS, SEZGİ VE MANEVİ FARKINDALIK

Numerolojik geleneklerde 7 sayısı içsel bilgelik, araştırma, sezgi ve manevi arayışla ilişkilendirilir.

Üçlü 7 dizisini, karşımıza çıkan fırsatları fark etmek ve doğru zamanda bilinçli kararlar vermek için sembolik bir odak noktası olarak kullanıyoruz.

Çünkü şans bazen beklenmedik bir karşılaşma, bazen yeni bir iş fikri, bazen de uzun zamandır ertelediğiniz bir kararı cesaretle alabilmektir!

7 GÜNLÜK ŞANS, AŞK VE BEREKET NİYET ÇALIŞMASI

19–25 Ekim 2026 tarihleri arasında her sabah birkaç dakikanızı kendinize ayırın.

Önce zihninizi sakinleştirin.

Ardından 888369528777 sayı sekansını bir kâğıda üç kez yazın.

Hayatınızda geliştirmek istediğiniz üç alanı düşünün: Aşk, para ve şans.

Aşk hayatınızda nasıl bir ilişki istediğinizi, maddi yaşamınızda hangi hedefe ulaşmak istediğinizi ve karşınıza çıkabilecek fırsatları nasıl değerlendirebileceğinizi belirleyin.

Sonrasında haftanın olumlamasını okuyun.

HAFTANIN GÜÇLÜ OLUMLAMASI

BEN ŞANSA, AŞKA, BEREKETE VE ZENGİNLİĞE AÇIĞIM!

SEVGİYİ HAK EDİYOR, KARŞILIKLI SAYGI VE GÜVENE DAYANAN İLİŞKİLER KURUYORUM!

EMEĞİMİN DEĞERİNİ BİLİYOR, KAZANÇLARIMI BİLİNÇLE ARTIRMAK VE KORUMAK İÇİN HAREKETE GEÇİYORUM!

KARŞIMA ÇIKAN GÜZEL FIRSATLARI FARK EDİYOR, AKLIMLA, SEZGİLERİMLE VE DENEYİMLERİMLE DEĞERLENDİRİYORUM!

GEÇMİŞİN KORKULARINI GERİDE BIRAKIYOR, GELECEĞİME GÜVENLE YÖNELİYORUM!

HAYATIMDA SEVGİYE, HUZURA, BAŞARIYA, BOLLUĞA VE GÜZELLİKLERE YER AÇIYORUM!

BEN KENDİ DEĞERİMİN FARKINDAYIM! BEN GÜZEL BİR YAŞAMI İNŞA ETMEYE HAZIRIM!

UNUTMAYIN! ŞANS SADECE BEKLEYENİN DEĞİL, FIRSATLARI FARK EDİP HAREKETE GEÇENİN DE YANINDADIR!

Bu hafta bir iş başvurusu yapın.

Uzun zamandır ertelediğiniz bir projenize başlayın.

Sevdiğiniz insana duygularınızı dürüstçe ifade edin.

Maddi geleceğinizi güçlendirmek için bir adım atın.

Ve en önemlisi, kendinize verdiğiniz sözleri tutun!

ÇÜNKÜ BEREKETİ İSTEMEK BİR NİYET, BEREKETİ YÖNETEBİLMEK BİR BİLİNÇTİR!

AŞKI İSTEMEK BİR ARZU, SAĞLIKLI BİR AŞKI YAŞATABİLMEK BİR EMEKTİR!

ŞANSI BEKLEMEK BİR UMUT, FIRSATI DEĞERLENDİRMEK İSE BİR KARARDIR!

19–25 Ekim haftasında hayatınıza hangi güzelliği davet etmek istiyorsunuz?

AŞK MI? ZENGİNLİK Mİ? ŞANS MI? YOKSA HEPSİ Mİ?

YORUMLARA BURCUNUZU, YÜKSELEN BURCUNUZU VE NİYETİNİZİ YAZIN!

BU HAFTANIN SAYI SEKANSI: 888369528777

ASTRODEHA | ŞENAY DEVİ

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
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