Fransa'daki "Bismillah" Pankartının Sırrı Ortaya Çıktı
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Fransa'daki öğrenci protestolarında pek çok eylemcinin elinde görülen 'Bismillah, c'est les ténèbres' yazılı pankart kısa sürede eylemlerin sembolü haline geldi. 'Bismillah, her yer karanlık' anlamına gelen sloganın nereden çıktığı ise uzun süre merak edildi. İfadenin hikâyesi, bir protesto grubuna gönderilen tuhaf bir mesaja dayanıyor.
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Fransa'daki "Bismillah" pankartı ne anlama geliyor?
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Pankart, göçmenleri hedef alan önyargılı söylemlere ironik bir cevap olarak yorumlanıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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