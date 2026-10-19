Fransa'daki "Bismillah" Pankartının Sırrı Ortaya Çıktı

Fransa'da son günlerde süren öğrenci eylemlerinde öne çıkan pankartlardan biri, üzerinde 'Bismillah' ifadesinin yer aldığı bir pankart oldu. 'Bismillah, c'est les ténèbres' yani 'Bismillah, her yer karanlık' yazan pankart önce birkaç kişinin elinde görüldü, kısa süre içinde ise yürüyüşlerde çok sayıda eylemcinin taşıdığı ortak bir slogana dönüştü.

Sloganın çıkış noktası sokaklar değil, bir sosyal medya platformu. Eylemcilerin bir araya geldiği bir gruba katılmak isteyen bir kullanıcı, gruba 'Bismillah, her yer karanlık! Abluka ne zaman kardeşim? Her şeyi paramparça edeceğiz. Beni Aichek abluka grubuna ekleyin' diye yazdı. Mesajın sahibi, Cezayir bayrağı emojisi ve 'Mamadou' takma adıyla gruba seslenmişti.

TV5Monde'un aktardığına göre gruptaki öğrenciler, bu kişinin eylemcilerin arasına sızmaya çalışan bir polis olduğundan şüphelendi. Öğrencilerin gerekçesi, mesajdaki cümlelerin birbiriyle bağlantısız olması ve kullanıcının gerçek bir Müslüman gibi davranmamasıydı.