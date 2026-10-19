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Fransa'daki "Bismillah" Pankartının Sırrı Ortaya Çıktı

Fransa'daki "Bismillah" Pankartının Sırrı Ortaya Çıktı

Fransa
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
19.10.2026 - 17:49
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Fransa'daki öğrenci protestolarında pek çok eylemcinin elinde görülen 'Bismillah, c'est les ténèbres' yazılı pankart kısa sürede eylemlerin sembolü haline geldi. 'Bismillah, her yer karanlık' anlamına gelen sloganın nereden çıktığı ise uzun süre merak edildi. İfadenin hikâyesi, bir protesto grubuna gönderilen tuhaf bir mesaja dayanıyor.

Kaynak: TV5Monde

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Fransa'daki "Bismillah" pankartı ne anlama geliyor?

Fransa'daki "Bismillah" pankartı ne anlama geliyor?

Fransa'da son günlerde süren öğrenci eylemlerinde öne çıkan pankartlardan biri, üzerinde 'Bismillah' ifadesinin yer aldığı bir pankart oldu. 'Bismillah, c'est les ténèbres' yani 'Bismillah, her yer karanlık' yazan pankart önce birkaç kişinin elinde görüldü, kısa süre içinde ise yürüyüşlerde çok sayıda eylemcinin taşıdığı ortak bir slogana dönüştü.

Sloganın çıkış noktası sokaklar değil, bir sosyal medya platformu. Eylemcilerin bir araya geldiği bir gruba katılmak isteyen bir kullanıcı, gruba 'Bismillah, her yer karanlık! Abluka ne zaman kardeşim? Her şeyi paramparça edeceğiz. Beni Aichek abluka grubuna ekleyin' diye yazdı. Mesajın sahibi, Cezayir bayrağı emojisi ve 'Mamadou' takma adıyla gruba seslenmişti.

TV5Monde'un aktardığına göre gruptaki öğrenciler, bu kişinin eylemcilerin arasına sızmaya çalışan bir polis olduğundan şüphelendi. Öğrencilerin gerekçesi, mesajdaki cümlelerin birbiriyle bağlantısız olması ve kullanıcının gerçek bir Müslüman gibi davranmamasıydı.

Pankart, göçmenleri hedef alan önyargılı söylemlere ironik bir cevap olarak yorumlanıyor.

Pankart, göçmenleri hedef alan önyargılı söylemlere ironik bir cevap olarak yorumlanıyor.

Durumu fark eden öğrenciler, polisin bu hareketini alaycı bir şekilde protestolara taşıdı. Tek bir platformda konuşulan cümle kısa sürede diğer sosyal medya hesaplarında da paylaşılmaya başladı, ardından kartonlara yazılarak sokaklara taşındı. İfade o kadar yayıldı ki adına bir Vikipedi sayfası bile açıldı.

Sloganın Fransa sınırlarını aşmasında tanınmış isimlerin paylaşımları da etkili oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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