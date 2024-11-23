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Daha Düzenli Bir Hayat İçin Dikkat Etmen Gereken 12 Durum

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etiket Daha Düzenli Bir Hayat İçin Dikkat Etmen Gereken 12 Durum

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
23.11.2024 - 12:01

Düzenli bir hayat şekline geçmek istiyor ancak bir türlü nereden başlayacağını bilemiyorsan bu içerik sana çok yardımcı olacak! Aşağı kaydırmaya devam et…

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1. Günlük rutinler oluşturmalısın.

Düzenli bir hayatın ilk kuralı tabii ki rutinler. Her sabah kalktığınızda neler yapacağınız belli olursa güne çok daha dinç bir şekilde başlayabilirsiniz. Gün içinde planlarda değişiklikler olabilir, hiç sorun değil. Önemli olan temel şeylerin nasıl ilerleyeceği konusunda bir fikir sahibi olmak.

2. Neler yapacağını görmek için planlayıcı kullanmalısın.

O gün yapmak gereken önemli veya önemsiz demeden her işi planlayıcına not ederek aslında günü çok daha verimli bir şekilde kullanabilirsin. Özellikle de randevular ve unutmaman gereken diğer şeyler için planlayıcı kullanmak çok kurtarıcı oluyor.

3. Yapılacaklar listesinde öncelik belirlemesi yapmalısın.

Planlayıcı kullanmak güzel bir fikir ancak oraya önemli önemsiz her şeyi not alacağın için öncelik sıralamasında kaymalar olabilir ve bu da aslında düzenli olmaya çalışırken tüm düzeni kaybetmene sebep olabilir. Bu nedenle yapılacaklar listeden bir öncelik belirlemesi şart.

4. Hayatın her alanında minimalist bir yaklaşım benimsemelisin.

Kıyafet dolabın, evdeki eşyalar, çalışma alanın… Nerede olursa olsun minimalist bir yaklaşımı benimsemek aslında gereksiz her şeyden kurtulmanı ve daha düzenli olmanı sağlar. Özellikle de gün içinde verimini artırmak için çalışma alanını düzenlemelisin.

5. Her ne olursa olsun artık ertelemeyi bırakmalısın.

Düzenli olmanın yolu disiplinli olmaktan geçiyor. İşlerini ne kadar ertelersen düzenli bir hayattan da o kadar uzaklaşıyorsun. Bu nedenle artık erteleyerek işlerini biriktirmekten olabildiğince kaçınman gerekiyor.

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6. Gerçekçi olmayan hedefler yerine küçük hedefler belirlemelisin.

İnsan bir şeyleri başardıkça motivasyonu artıyor. Bu nedenle artık gerçekçi olmayan anlık büyük değişimler yerine daha küçük hedeflerle ilerlemelisin. Böylece aklına koyduğunu yapma konusunda daha başarılı olacağına emin olabilirsin.

7. Dijital temizliği de atlamamalısın.

Günümüzün büyük çoğunluğu telefonda veya bilgisayarda geçiyor. Bu nedenle etrafımızı topladığımız gibi kullandığımız araçları da temizlemeliyiz. İşte galerini ve mail kutunu temizleyerek başlayabilirsin. Ardından da bunu bir alışkanlığa dönüştürerek biriktirmemeyi huy edinebilirsin.

8. Bütçe takibini aksatmamalısın.

Birçoğumuz alışveriş konusunda durdurulamaz bir haldeyiz. Alışveriş yapmak güzel ancak bütçemizi kontrol etmeden, ayın sonunu düşünmeden yaptığımızda düzenli giden bir hayata sahip olamıyoruz. Bu yüzden harcamaları kontrol etmekte fayda var.

9. Beslenmende gerekli şeyleri aksatmamalısın.

Gün içinde devamlı enerjik olmamız gerekiyor ancak vücudumuza ihtiyacı olan besini vermediğimizde tabii ki enerji üretemiyor. Bu nedenle beslenme konusuna ekstra dikkat etmek gerekiyor. Verimli bir gün geçirmek için beslenme düzenlemesi mutlaka şart.

10. Gece uykularına özellikle dikkat etmelisin.

Tıpkı beslenme gibi uyku da enerji konusunda en önemli kaynaklardan biri. Eğer gece yatağa girdiğinde hemen uykuya dalmak yerine telefonla oynuyorsan orada bir sorun var demektir. Bir sonraki gün enerjik bir şekilde uyanmak için teknolojik cihazlardan uzak durarak uykunu alman gerekiyor.

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11. Planlarını gözden geçirerek ‘hayır’ demeyi öğrenmelisin.

Birisi tüm düzenini bozacak bir şey mi teklif ediyor? Veya canın düzenini alt üst edecek bir şey mi istiyor? Bu gibi durumlarda yapman gereken şey ‘hayır’ demek. Çünkü düzeni devam ettirmek için güçlü bir iradeye sahip olmak gerekiyor.

12. Ve tabii ki kendini takdir etmeyi unutmamalısın.

Düzenli bir hayata geçiş yapmak herkesin harcı değildir. Bu nedenle bunu başardığında kendini tebrik etmeyi unutmamalısın. Bunu yapmak için de haftalık veya aylık belirlediğin planlarla kendini şımartacak, eğlenmeni sağlayacak şeyler yapabilirsin.

Radlands
Radlands
Onedio Üyesi
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