Daha Düzenli Bir Hayat İçin Dikkat Etmen Gereken 12 Durum
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Daha Düzenli Bir Hayat İçin Dikkat Etmen Gereken 12 Durum
Düzenli bir hayat şekline geçmek istiyor ancak bir türlü nereden başlayacağını bilemiyorsan bu içerik sana çok yardımcı olacak! Aşağı kaydırmaya devam et…
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1. Günlük rutinler oluşturmalısın.
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2. Neler yapacağını görmek için planlayıcı kullanmalısın.
3. Yapılacaklar listesinde öncelik belirlemesi yapmalısın.
4. Hayatın her alanında minimalist bir yaklaşım benimsemelisin.
5. Her ne olursa olsun artık ertelemeyi bırakmalısın.
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6. Gerçekçi olmayan hedefler yerine küçük hedefler belirlemelisin.
7. Dijital temizliği de atlamamalısın.
8. Bütçe takibini aksatmamalısın.
9. Beslenmende gerekli şeyleri aksatmamalısın.
10. Gece uykularına özellikle dikkat etmelisin.
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