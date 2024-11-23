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Temizlik Alışkanlıklarına Göre Yaşını Söylüyoruz!

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etiket Temizlik Alışkanlıklarına Göre Yaşını Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.11.2024 - 11:16

Kabul edelim her yaşın temizliği ayrıdır. Sen bize temizlik alışkanlıklarını anlat, biz de senin yaşını tahmin edelim. E hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!

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1. Öncelikle banyo temizliğini ne kadar sıklıkta bir yapıyorsun?

2. Peki evi ne kadar da bir süpürüyorsun?

3. Yatak odanda giysiler nasıl duruyor?

4. Mutfakta yemek yaptıktan sonra temizlik yapar mısın?

5. Evin dağınık olduğunda nasıl hissediyorsun?

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6. Düzenli toz alır mısın?

7. Buzdolabını temizleme sıklığın nedir?

8. Robot süpürge kullanıyor musun?

18-25 yaş arası!

Sen temizliğe biraz daha eğlenceli bakıyorsun. Evde vakit geçirmeyi sevsen de temizlik konusunda fazla titiz değilsin. Eşyaların düzenli yerinde olması hoşuna gidiyor ama detay temizlik için fazla vakit ayırmayı tercih etmiyorsun. İlla bir şekilde ev toplanır deyip pratikliği tercih ediyorsun.

26-25 yaş arası!

Senin gerçekten dengeli bir temizlik alışkanlığın var! Düzen ve temizlik senin için önemli, fakat kendini zorlamıyorsun. Haftalık rutinlerle evi temiz tutuyorsun ve bir şeylerin düzenli olması sana huzur veriyor. O yüzden sen tam arayı bulmuşsun!

36 veya üzeri!

Sen temizlik konusunda tam bir titizlik ustasısın! Her şeyin temiz ve düzenli olması senin için çok önemli. Günlük ve detaylı temizlikten kaçınmıyorsun, evdeki en küçük leke bile gözünden kaçmıyor! Eğer etraf temiz değilse anın çok tadını çıkartamıyorsun, kabul edelim sen bu temizlik işinde bambaşka boyuta ulaşmışsın!

Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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