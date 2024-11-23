Sen temizlik konusunda tam bir titizlik ustasısın! Her şeyin temiz ve düzenli olması senin için çok önemli. Günlük ve detaylı temizlikten kaçınmıyorsun, evdeki en küçük leke bile gözünden kaçmıyor! Eğer etraf temiz değilse anın çok tadını çıkartamıyorsun, kabul edelim sen bu temizlik işinde bambaşka boyuta ulaşmışsın!