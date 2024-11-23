Temizlik Alışkanlıklarına Göre Yaşını Söylüyoruz!
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Temizlik Alışkanlıklarına Göre Yaşını Söylüyoruz!
Kabul edelim her yaşın temizliği ayrıdır. Sen bize temizlik alışkanlıklarını anlat, biz de senin yaşını tahmin edelim. E hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!
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1. Öncelikle banyo temizliğini ne kadar sıklıkta bir yapıyorsun?
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2. Peki evi ne kadar da bir süpürüyorsun?
3. Yatak odanda giysiler nasıl duruyor?
4. Mutfakta yemek yaptıktan sonra temizlik yapar mısın?
5. Evin dağınık olduğunda nasıl hissediyorsun?
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