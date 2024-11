Hangi Temizlik Tutkunu Senin Ruh Eşin?

Senin ruh eşin, temizlik işinde her şeyin hem düzenli hem de mis gibi kokmasını önemseyen Marie Kondo! Tidying Up with Marie Kondo şovuyla tanıdığımız bu temizliğe ve düzenlemeye gönül vermiş isim, her şeyin güzel kokmasına ve düzenli görünmesine büyük özen gösteriyor.