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Hangi Temizlik Tutkunu Senin Ruh Eşin?

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etiket Hangi Temizlik Tutkunu Senin Ruh Eşin?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
24.11.2024 - 11:16

Temizlik alışkanlıklarına göre ruh eşin olan temizlik tutkununu keşfetmeye hazır mısın? O zaman hemen teste geç ve temizlik konusunda senin ruhunu yansıtan eşini bul!

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1. Evde en sık temizlediğin yer neresi?

2. Temizlik konusunda en sinir olduğun şey nedir?

3. Toz almak senin için ne kadar önemli?

4. Temizlik yaparken müzik dinler misin?

5. Bir odayı temizlemen en fazla ne kadar sürer?

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6. Temizlik sonrası yapmayı en çok sevdiğin şey nedir?

7. Arkadaşının evine gittiğinde ilk dikkat ettiğin şey?

8. Sana göre detaylı temizlik ne kadar sık yapılmalı?

9. Temizlik yaparken süpürge mi, mop mu?

10. Temizlik yaparken kendini en çok ne zaman mutlu hissedersin?

Friends'in titiz tertipçisi Monica Geller!

Senin ruh eşin eşyaların simetrik durmasına, dolapların düzenli olmasına ve en küçük detayların bile kusursuz görünmesine takıntılı olan Monica Geller! Hayatı organize etmek ve temizliği bir sanat gibi görmek onun yaşam felsefesi. Öyle ki, bir gün kendi içindeki gizli Monica’yı keşfetmen bile mümkün!

Monk'un temizlik takıntılısı Adrian Monk!

Senin ruh eşin Adrian Monk! Tertipli ve düzenli bir hayat onun için vazgeçilmez. Temizlik konusunda asla taviz vermeyen Monk, gerektiğinde toplar gerektiğinde kontrol eder ve hijyen onun için en önemli kriterdir. Biraz takıntılı olabilir ama seninle mükemmel uyum sağlıyor.

Tidying Up with Marie Kondo'nun düzen bağımlısı Marie Kondo!

Senin ruh eşin, temizlik işinde her şeyin hem düzenli hem de mis gibi kokmasını önemseyen Marie Kondo! Tidying Up with Marie Kondo şovuyla tanıdığımız bu temizliğe ve düzenlemeye gönül vermiş isim, her şeyin güzel kokmasına ve düzenli görünmesine büyük özen gösteriyor.

The Big Bang Theory'nin detaycı hijyenisti Sheldon Cooper!

Senin ruh eşin Sheldon Cooper, mikrop kalmasın, her köşe sterilize olsun diye saatlerce detaylı temizlik yapıyor ve her şeyin kurallarına uygun olduğundan emin oluyor. Onunla yaşamak demek, adeta hijyenin her konudan önemli olduğu bir hayat sürmek demek!

matsuri
matsuri
Onedio Üyesi
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