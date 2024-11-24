Senin ruh eşin eşyaların simetrik durmasına, dolapların düzenli olmasına ve en küçük detayların bile kusursuz görünmesine takıntılı olan Monica Geller! Hayatı organize etmek ve temizliği bir sanat gibi görmek onun yaşam felsefesi. Öyle ki, bir gün kendi içindeki gizli Monica’yı keşfetmen bile mümkün!