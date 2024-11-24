Hangi Temizlik Tutkunu Senin Ruh Eşin?
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Hangi Temizlik Tutkunu Senin Ruh Eşin?
Temizlik alışkanlıklarına göre ruh eşin olan temizlik tutkununu keşfetmeye hazır mısın? O zaman hemen teste geç ve temizlik konusunda senin ruhunu yansıtan eşini bul!
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1. Evde en sık temizlediğin yer neresi?
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2. Temizlik konusunda en sinir olduğun şey nedir?
3. Toz almak senin için ne kadar önemli?
4. Temizlik yaparken müzik dinler misin?
5. Bir odayı temizlemen en fazla ne kadar sürer?
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