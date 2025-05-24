Devrim Erbil Halılarında Anadolu Folkloru: Belleğin Dansı ve Renklerin Fısıltısı
Devrim Erbil halılarına bakarken, zihnimde eski bir türkü başlar çalmaya. O türkü, Anadolu'nun derinliklerinden, yüzyılların yorgunluğunu sırtlamış halı tezgahlarından gelir gibi… Her ilmeği bir hatıra, her rengi bir duygu, her deseni bir masal fısıldar sanki. İşte o an sorarım kendime: Bellek ve halı ilişkisi nasıl bir düğümdür acaba? Ve bu düğümü Anadolu üzerinden okusak, bir folklor masalına dönüşür mü? Mesela Devrim Erbil neyi hatırlar? Onun halıları neyi hatırlar? Ona bakan, gözleriyle ve ruhuyla o halılara dokunan insan, ne hatırlar?
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Bellek, hiç de salt bir kutu değildir.
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Ah bellek, ah… Erbil’in dostlukları da başlı başına güzel bir bellek zaten!
'Şekerrenk': Devrim Erbil'in Halı-Resim Mirası ve Namütenahi Bir Derinlik
'Şekerrenk' kitabı, Devrim Erbil'in eserlerini, onların yarattığı görsel ve duygusal etkiyi halılar üzerinden derinlemesine inceleyerek, sanatseverlere sanatçının büyüleyici dünyasına adım atmaları için adeta büyülü bir kapı aralayacak.
Tartışmaya kapalı bir şekilde, Devrim Erbil dünyanın en önemli halı-ressamıdır.
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Sanatın ve kültürün kalbi, Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde atıyor.
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