Devrim Erbil Halılarında Anadolu Folkloru: Belleğin Dansı ve Renklerin Fısıltısı

İçinde geçmişi olduğu gibi saklayan, arzulandığında hiçbir değişime uğratmadan tekrar ortaya çıkaran büyülü bir sandık değildir. Somutlaştırılan bellek, son ana kadar zenginleşen, ilk çıkış noktasına göre bambaşka bir benzeşmezlik içinde yeniden oluşturulandır. Geçmişte deneyimlenmiş olayların ya da duyguların bugün yeniden resmedilmesindeki amaç, geçmişi sadık bir biçimde yeniden ele geçirmek ve sabitlemek değildir. Hayır! Deneyimlenmiş bir duruma ait bir görüntünün, ele alınan bir formun ya da bir fotoğrafın, resme dahil olması, bellekte işaret ettiği anlam ile buluşmasından kaynaklanır. Geçmişi şimdide her defasında yeniden kuran, bir resmin oluşumunda önceki halıları ve daha pek çok görüntüyü de kendisinde taşıyan bellek, aktarılmak istenen anlamın biçimini oluştururken, bunları içinde taşıdığı pek çok şeyle ilişkilendirerek yeni imgelere dönüştürmektedir. Bu dönüşüm, resmin ve diğer halıların oluşum süreçlerinde de bitimsiz bir dans gibi devam etmektedir.

Bir resim, beyaz tuval üzerine yapılan ilk boya sürüşü ile başlamaz, son fırça darbesiyle de bitmez. Resme ilk bakışla düşünceler ve duygulanımlar başlar, iki tuval ya da tuvaller arasında geçen zamanda da bu süreç devam eder. Devrim Erbil'in birbirleriyle pek çok farklı açıda kesişen, bazen üst üste binen, farklı uzunluklar ve kalınlıklardaki renk geçişleri, yüzlerce ton ve fırça darbesi ile inşa ettiği düzenlemeleri, ilk anda kendisini rastlantısal bir atmosferin anlık bir bileşeni gibi sunsa da aslında bilinçli bir çabanın, derin bir düşüncenin ürünüdür. Her tonun yüzey içinde bir planı, bir düzeni vardır. Birbirlerine yaklaştıkça netleşen, kaynaştıkça da muhteşemleşen fırça darbeli renk geçişleri, Prof. Erbil’in halılarının adeta bellek nakışlarıdır. Her baktığınızda kendisini yeniden tanıtan, her seferinde yeni bir hikâye fısıldayan nakışlar…