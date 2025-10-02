onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Dev Bankaların 2026 Altın Tahmini: Altında Rekor Senaryosu

Dev Bankaların 2026 Altın Tahmini: Altında Rekor Senaryosu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.10.2025 - 11:16

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. 2025 Ocak ayından bu yana altın fiyatları yüzde 47’i aşkın değer kazandı. Son dönemde yaşanan altın rallisinin ardından 2026’da altın fiyatlarının ne olacağı merak edildi. Peki altın 2026’da ne kadar olacak? Dev bankalardan altın tahminleri geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altın fiyatları: Altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları: Altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları vatandaşların radarın. Yatırımına altın yapanın 2025’te yüzü gülerken vatandaşlar günlük altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

2 Ekim Perşembe altın fiyatları

Gram altın fiyatı

Gram altın 5 bin 172 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 8 bin 624 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 17 bin 251 TL

2026 altın fiyatı tahmini: Dev bankalar açıkladı!

2026 altın fiyatı tahmini: Dev bankalar açıkladı!

Dünyanın önde gelen yatırım bankaları 2026 altın tahminini açıkladı. İşte JP Morgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS altın tahminleri:

JP Morgan altın tahmini

4 bin 50-4 bin 150 dolar

Deutsche Bank altın tahmini

4 bin dolar

Goldman Sachs altın tahmini

4 bin dolar

UBS altın tahmini

4 bin 200 dolar

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın