Davos'un Görünmeyen Yüzü: İngiliz Medyası "Yoğun Talep Yaşanıyor" Sözleriyle Anlattı

Daily Mail’de yer alan habere göre, ücretli randevu ve flört uygulaması Titt4tat yöneticisi Andreas Berger, Davos haftasını sektör açısından 'zirve dönem' olarak tanımlıyor.

Talep artışının yalnızca bir haftalık süreçte yüzde 4.000 seviyesine yaklaştığı ifade ediliyor. Platform kayıtlarına göre, en yüksek rezervasyonlardan biri dört gün süren ve beş kişinin dahil olduğu uzun süreli organizasyon olarak kayda geçti.

Toplam ödemenin 96.000 İsviçre Frangı seviyesine ulaştığı, konaklama, restoran, ulaşım ve yan giderlerin fiyata dahil olmadığı bilgisi paylaşılıyor. İsviçre merkezli ajans myLADIES ise tek seferlik rezervasyon bedellerinin 20.000 euroya kadar çıkabildiğini Daily Mail’e aktarıyor. Forum haftasında ücretlerin normal dönemlere göre iki hatta üç katına ulaştığı belirtiliyor.