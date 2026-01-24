Davos'un Görünmeyen Yüzü: İngiliz Medyası "Yoğun Talep Yaşanıyor" Sözleriyle Anlattı
Her yıl ocak ayında dünya liderleri, CEO’lar ve politikacılar Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre’nin Davos kasabasında bir araya geliyor. Küresel ekonomi, iklim krizi ve siyaset başlıkları tartışılırken şehirde eş zamanlı farklı bir hareketlilik de yaşanıyor. Daily Mail’de yer alan habere göre, konferans haftasında seks işçiliği alanında ciddi yoğunluk oluşuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Forum haftası, seks işçiliği için "zirve sezon" olarak tanımlanıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Seks işçisi" olarak adlandırılan kişiler arasında yalnızca profesyonel çalışanlar yer almıyor
Davos haftasında yapılan rezervasyonların büyük bölümünde gizlilik sözleşmeleri (NDA) talep ediliyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın