Davos'un Görünmeyen Yüzü: İngiliz Medyası "Yoğun Talep Yaşanıyor" Sözleriyle Anlattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.01.2026 - 17:39

Her yıl ocak ayında dünya liderleri, CEO’lar ve politikacılar Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre’nin Davos kasabasında bir araya geliyor. Küresel ekonomi, iklim krizi ve siyaset başlıkları tartışılırken şehirde eş zamanlı farklı bir hareketlilik de yaşanıyor. Daily Mail’de yer alan habere göre, konferans haftasında seks işçiliği alanında ciddi yoğunluk oluşuyor.

Forum haftası, seks işçiliği için "zirve sezon" olarak tanımlanıyor

Daily Mail’de yer alan habere göre, ücretli randevu ve flört uygulaması Titt4tat yöneticisi Andreas Berger, Davos haftasını sektör açısından 'zirve dönem' olarak tanımlıyor. 

Talep artışının yalnızca bir haftalık süreçte yüzde 4.000 seviyesine yaklaştığı ifade ediliyor. Platform kayıtlarına göre, en yüksek rezervasyonlardan biri dört gün süren ve beş kişinin dahil olduğu uzun süreli organizasyon olarak kayda geçti.

Toplam ödemenin 96.000 İsviçre Frangı seviyesine ulaştığı, konaklama, restoran, ulaşım ve yan giderlerin fiyata dahil olmadığı bilgisi paylaşılıyor. İsviçre merkezli ajans myLADIES ise tek seferlik rezervasyon bedellerinin 20.000 euroya kadar çıkabildiğini Daily Mail’e aktarıyor. Forum haftasında ücretlerin normal dönemlere göre iki hatta üç katına ulaştığı belirtiliyor.

"Seks işçisi" olarak adlandırılan kişiler arasında yalnızca profesyonel çalışanlar yer almıyor

Öğrenciler, farklı meslek gruplarında çalışan kişiler ve akademik geçmişe sahip bireyler de geçici olarak hizmet sunuyor. Berger’in açıklamalarına göre, çok dilli, eğitimli ve farklı alanlarda uzmanlaşmış profiller dikkat çekiyor.

Bazı hizmet talepleri sosyal etkinliklere eşlik etme, yemek davetlerine katılım ve resmi toplantılarda eşlik etme gibi 'refakat temelli' içeriklerden oluşuyor. 'Kız arkadaş deneyimi' olarak tanımlanan modelde, sosyal ortamlarda eşlik etme, sohbet ve temsil ön plana çıkıyor. Aynı kaynakta, bazı taleplerin yalnızca konuşma, prova dinleme ya da sosyal ortamda eşlik etme gibi fiziksel temas içermeyen içeriklerden oluştuğu da aktarılıyor.

Davos haftasında yapılan rezervasyonların büyük bölümünde gizlilik sözleşmeleri (NDA) talep ediliyor

Ajanslar, hukuki güvenlik sağlamak amacıyla sözleşme içeriklerini inceleyerek hizmet sağlayan kişileri bilgilendiriyor. Haberde aktarılan bilgilere göre, güçlü pozisyonlarda bulunan kişiler özel alanlarda farklı davranış kalıpları sergileyebiliyor. Bazı talepler psikolojik roller, otorite dengeleri ve güç ilişkileri üzerinden şekilleniyor. 

Aynı zamanda Davos ortamında, küresel ekonomi, iklim krizi ve dünya siyaseti gibi başlıkların kapalı alan sohbetlerinde de gündeme geldiği aktarılıyor. Daily Mail'in aktardığına göre, forum haftası boyunca Davos, yalnızca diplomatik ve ekonomik temasların değil, kapalı kapılar ardında gelişen paralel ilişkilerin de merkezlerinden biri haline geliyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
