Çocukken Hangi Yemek Seni Mutlu Ederdi?
Bazı yemekler vardır, kokusu bile çocukluğa ışınlar. Bir kaşık alınca eve dönüş hissi verir, annene “Biraz daha yemek koyabilir misin?” dedirten o yemekler…
Peki seni mutlu eden o efsanevi yemek hangisiydi? Küçükken tabağını sonuna kadar sıyırdığın, belki de sırf onun için kaşık çatal kullanmayı öğrendiğin o lezzeti hatırlamak ister misin?
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Başlayalım! Çocukken yemek seçen biri miydin?
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Okuldan eve geldiğinde en çok hangi kokuyu almak isterdin?
Küçükken yemek yerken annenin en çok söylediği şey neydi?
Yemek sonrası tatlı yemeden durabilir miydin?
Sokakta oyun oynadıktan sonra eve geldiğinde hiç terli terli su içtin diye annenin sana kızdığı oldu mu?
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Hasta olduğunda seni en hızlı iyileştiren yemek neydi?
Peki okul kantininden en çok ne alırdın?
Son sorudayız! Favori çizgi filmini seçer misin?
Anne keki!
Kısır!
Un kurabiyesi!
Mantı!
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