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Yemek
Çocukken Hangi Yemek Seni Mutlu Ederdi?

etiket Çocukken Hangi Yemek Seni Mutlu Ederdi?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
14.04.2025 - 19:16

Bazı yemekler vardır, kokusu bile çocukluğa ışınlar. Bir kaşık alınca eve dönüş hissi verir, annene “Biraz daha yemek koyabilir misin?” dedirten o yemekler…

Peki seni mutlu eden o efsanevi yemek hangisiydi? Küçükken tabağını sonuna kadar sıyırdığın, belki de sırf onun için kaşık çatal kullanmayı öğrendiğin o lezzeti hatırlamak ister misin?

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Başlayalım! Çocukken yemek seçen biri miydin?

Okuldan eve geldiğinde en çok hangi kokuyu almak isterdin?

Okuldan eve geldiğinde en çok hangi kokuyu almak isterdin?

Küçükken yemek yerken annenin en çok söylediği şey neydi?

Yemek sonrası tatlı yemeden durabilir miydin?

Sokakta oyun oynadıktan sonra eve geldiğinde hiç terli terli su içtin diye annenin sana kızdığı oldu mu?

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Hasta olduğunda seni en hızlı iyileştiren yemek neydi?

Peki okul kantininden en çok ne alırdın?

Peki okul kantininden en çok ne alırdın?

Son sorudayız! Favori çizgi filmini seçer misin?

Anne keki!

Anne keki!

Senin için mutluluğun en güzel tarifi kesinlikle annenden gelen o nefis anne keki! Küçükken o kekin kokusu eve yayıldığında tüm dünyan dururdu. O an sadece mutluluğu hissederdin. Bugün de hayatta seni en çok mutlu eden şeyler, içtenlik ve samimiyetle ilgili. Her zaman etrafındaki insanlara sıcak bir yaklaşım sergiliyorsun, tıpkı o kekin her lokmasında bulduğun o huzur gibi. Hayatın karmaşasına rağmen küçük ama anlamlı anları keşfetmek senin için her şeyden daha kıymetli. İçindeki çocuk hep sıcak ve sevgi dolu!

Kısır!

Kısır!

Küçükken kısır seni en çok mutlu eden yemeklerden biriydi. O taze doğranmış yeşillikler, limonlu sos ve her bir lokmada seni mutlu eden lezzet hayatına paylaşma sevgisini kazandırmış. Bugün de senin için en önemli şey etrafındaki insanlarla geçirdiğin keyifli zamanlar ve paylaşılan lezzetli anlar. Ne zaman bir araya gelsen etrafındakilerle sıcak bir sohbet ve tatlı bir sohbet arayışı içindesin. Kısır gibi basit ama etkileyici bir lezzet senin hayat felsefeni de yansıtıyor: Basit şeyler paylaşıldıkça daha da güzelleşiyor.

Un kurabiyesi!

Un kurabiyesi!

Senin mutlu eden yemeklerin, hiç abartıya kaçmayan, sade ve huzur dolu şeyler. Küçükken un kurabiyesi, hem senin hem de ailenin en sevdiği tatlardan biriydi. O sade, ama bir o kadar da lezzetli kurabiye, sana huzurun anlamını öğretmişti. Bugün de, hayatın karmaşasından uzak, sakin ve dengeli bir yaşam sürmek istiyorsun. Sana huzur veren şeyler, küçük ama değerli anlar. Un kurabiyesi gibi, senin için hayat da sadelik ve samimiyetle güzelleşiyor. İnsanlarla birlikte geçirilen o sakin anlar, seni en çok mutlu eden şeyler!

Mantı!

Mantı!

Mantı, senin için sadece bir yemek değil, bir anlam taşıyor. Küçükken annenden ya da büyükanne ve dedeninden öğrendiğin o geleneksel mantı yapma süreci, senin içinde emek ve paylaşıma olan sevgiyi pekiştirdi. Bugün de, hayatında en değerli olan şey, başkalarıyla birlikte yapılan şeyler; yemekleri, işleri ya da küçük projeleri hep bir ekip olarak yapmayı seviyorsun. Mantı gibi, her lokmada sevgi ve emek taşıyor. Hayatta emek vererek başarmanın ve başkalarıyla paylaşıp büyütmenin sana ne kadar değerli olduğunu gösteriyor!

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Ma Belle
Ma Belle
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