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Çocuğunla Sen Hangi Dizi-Film İkilisi Gibisiniz?

etiket Çocuğunla Sen Hangi Dizi-Film İkilisi Gibisiniz?

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
12.12.2024 - 14:01

Çocuğunuzla geçirdiğiniz her an çok özeldir ve unutulmaz anlara her dakika şahit olursunuz. Peki, birlikte geçirdiğiniz vakitlerde kendinizi hiç bir dizi-film karakterine benzettiğiniz oluyor mu? Bakalım, sizin aranızdaki güçlü bağı en iyi yansıtan ikili hangisiymiş...

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1. Çocuğun koşarak yanında geldi ve harika dizi-film bulduğunu söyledi. İzlemeyi kabul edip üstüne saatlerce konuşur musunuz?

2. Dizi-film seçtiniz ve izlemeye hazırsınız ama bir şey eksik! Hangi abur cuburu tercih edersiniz?

3. Aşağıdaki şıklardan hangisi çocuğunla seni daha çok tatmin eder?

4. Acele et, birlikte dünyayı kurtarmanız gerek. Gücünü seç! 👇

5. Bir dizi-film karakteriyle çoçuğunla birlikte bir gün geçirme şansınız var. Ne yapardınız?

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6. Bir süperkahraman ikilisi olsaydınız, nerede yaşardınız?

7. Diyelim ki, ortada çocuğunla çözmen gereken bir sorun var ama çözme yönteminiz farklı. Nasıl anlaşırdınız?

8. Son soruya gelelim, bir gezegen keşfetme şansınız olsa hangisine yolculuk yapardınız?

Anna ve Elsa

Anna ve Elsa

Karakterlerinizin farklılığından doğan uyum aynı Anna ve Elsa ikilisi gibi! Birbirinizin zor zamanlarında yanında oluyorsunuz ve asla tek başınıza bir şey yapmaktan keyif almayacak kadar bütünleşmişsiniz. Aranızdaki bu güçlü ve sevgi bağı sayesinde, yenilmez bir ikili olmuşsunuz. Sorunlarınızı bazen kendi yöntemlerinizle çözmeye çalışsanız da günün sonunda kocaman bir sarılma ile her şey halloluyor!

Elastigirl ve Dash

Siz Dash ve Elastigirl ikilisinin tıpatıp aynısısınız!  Dünyayı kurtarabilecek sizden daha iyi bir ikili yok. Birlikte yaptığınız her şeyden çok keyif alıyorsunuz. Birbirinizi tıpkı cips-kola ikilisi kadar iyi tamamlıyorsunuz! Dash ve Elastigirl'ün aile bağı kadar kuvvetli bir bağınız var. Sizin kadar iyi bir ikilinin başa çıkmayacağı hiçbir şey yok...

Sarabi ve Simba

Birlikte o kadar güçlü bir yapınız var bizlere Sarabi ve Simba'yı hatırlatıyorsunuz! Birlikte maceradan maceraya koşmaya bayılıyorsunuz ve eğlence sizin için bir yaşam kaynağı. Başınıza gelen olayları çözerken birbirinizden destek almak sizin için oldukça önemli. Aile bağının ne kadar kıymetli olduğunu biliyor ve her daim birbirinizin yanında oluyorsunuz...

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