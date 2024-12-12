Çocuğunla Sen Hangi Dizi-Film İkilisi Gibisiniz?

Siz Dash ve Elastigirl ikilisinin tıpatıp aynısısınız! Dünyayı kurtarabilecek sizden daha iyi bir ikili yok. Birlikte yaptığınız her şeyden çok keyif alıyorsunuz. Birbirinizi tıpkı cips-kola ikilisi kadar iyi tamamlıyorsunuz! Dash ve Elastigirl'ün aile bağı kadar kuvvetli bir bağınız var. Sizin kadar iyi bir ikilinin başa çıkmayacağı hiçbir şey yok...