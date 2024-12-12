Çocuğunla Sen Hangi Dizi-Film İkilisi Gibisiniz?
Çocuğunla Sen Hangi Dizi-Film İkilisi Gibisiniz?
Çocuğunuzla geçirdiğiniz her an çok özeldir ve unutulmaz anlara her dakika şahit olursunuz. Peki, birlikte geçirdiğiniz vakitlerde kendinizi hiç bir dizi-film karakterine benzettiğiniz oluyor mu? Bakalım, sizin aranızdaki güçlü bağı en iyi yansıtan ikili hangisiymiş...
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1. Çocuğun koşarak yanında geldi ve harika dizi-film bulduğunu söyledi. İzlemeyi kabul edip üstüne saatlerce konuşur musunuz?
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2. Dizi-film seçtiniz ve izlemeye hazırsınız ama bir şey eksik! Hangi abur cuburu tercih edersiniz?
3. Aşağıdaki şıklardan hangisi çocuğunla seni daha çok tatmin eder?
4. Acele et, birlikte dünyayı kurtarmanız gerek. Gücünü seç! 👇
5. Bir dizi-film karakteriyle çoçuğunla birlikte bir gün geçirme şansınız var. Ne yapardınız?
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6. Bir süperkahraman ikilisi olsaydınız, nerede yaşardınız?
7. Diyelim ki, ortada çocuğunla çözmen gereken bir sorun var ama çözme yönteminiz farklı. Nasıl anlaşırdınız?
8. Son soruya gelelim, bir gezegen keşfetme şansınız olsa hangisine yolculuk yapardınız?
Anna ve Elsa
Elastigirl ve Dash
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