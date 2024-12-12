onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye Yine Yok: İsviçre’de Yapılacak Eurovision 2025’e 38 Ülke Katılacak

Türkiye Yine Yok: İsviçre’de Yapılacak Eurovision 2025’e 38 Ülke Katılacak

Eurovision
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.12.2024 - 16:20

2025 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılacak 38 ülke belli oldu. Türkiye’nin bu sene de yarışmada yer almayacağı açıklandı. 2025 Eurovision Şarkı Yarışması’nın büyük finali 17 Mayıs’ta İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye’nin en son 2012 yılında Can Bonomo ile temsil edildiği Avrupa’nın ilgi çeken organizasyonu Eurovision Şarkı Yarışması’nda bu yıl da yer almayacağımız belli oldu.

Türkiye’nin en son 2012 yılında Can Bonomo ile temsil edildiği Avrupa’nın ilgi çeken organizasyonu Eurovision Şarkı Yarışması’nda bu yıl da yer almayacağımız belli oldu.

Büyük finali 17 Mayıs’ta İsviçre’nin Basel kentinde yapılacak Eurovision’a bu sene toplam 38 ülke katılım sağlayacak.

Büyük finali 17 Mayıs’ta İsviçre’nin Basel kentinde yapılacak Eurovision’a bu sene toplam 38 ülke katılım sağlayacak.

Türkiye, Sertab Erener ile 2003 yılında Eurovision’da birinciliği elde etmişti.

Türkiye, Sertab Erener ile 2003 yılında Eurovision’da birinciliği elde etmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
roa

sasirmadim iyice arap ülkesi olduk her seyden mahrum bırakıyorlar bizi

Kılıç

niye la? katılaydık manisalı beyinsize filistin bayrağı kostümü giydirip "saray" soytarısı gibi manisa tarzanı türküsü okuttururduk.. dünyaya etkisi çok acay... Devamını Gör

Taha Özyurt

bütün sorunlarımız bitti de, derdimiz bumu yani❓

Cübbeli Palpatine Hoca

"Bumu" hadi evladım ilkokula hadi, çok konuşma hadi.