Türkiye Yine Yok: İsviçre’de Yapılacak Eurovision 2025’e 38 Ülke Katılacak
Türkiye Yine Yok: İsviçre’de Yapılacak Eurovision 2025’e 38 Ülke Katılacak
2025 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılacak 38 ülke belli oldu. Türkiye’nin bu sene de yarışmada yer almayacağı açıklandı. 2025 Eurovision Şarkı Yarışması’nın büyük finali 17 Mayıs’ta İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenecek.
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Türkiye’nin en son 2012 yılında Can Bonomo ile temsil edildiği Avrupa’nın ilgi çeken organizasyonu Eurovision Şarkı Yarışması’nda bu yıl da yer almayacağımız belli oldu.
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Büyük finali 17 Mayıs’ta İsviçre’nin Basel kentinde yapılacak Eurovision’a bu sene toplam 38 ülke katılım sağlayacak.
Türkiye, Sertab Erener ile 2003 yılında Eurovision’da birinciliği elde etmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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sasirmadim iyice arap ülkesi olduk her seyden mahrum bırakıyorlar bizi
niye la? katılaydık manisalı beyinsize filistin bayrağı kostümü giydirip "saray" soytarısı gibi manisa tarzanı türküsü okuttururduk.. dünyaya etkisi çok acay... Devamını Gör
bütün sorunlarımız bitti de, derdimiz bumu yani❓
"Bumu" hadi evladım ilkokula hadi, çok konuşma hadi.