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Eurovision Şarkı Yarışmasında Bir Türk: Ant Nurhan, Estonya’yı Temsil Edebilir!

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Eurovision Şarkı Yarışmasında Bir Türk: Ant Nurhan, Estonya’yı Temsil Edebilir!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.11.2024 - 12:21

Her sene düzenlenen ve milyonları ekran başına kilitleyen Eurovision, 2025 yılında İsviçre’de düzenlenecek. Türkiye 2013 yılında, kurallarda yapılan değişikler nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çekileceğini bildirmişti. 

Ancak Türkiye katılamasa da 2025 Eurovision Şarkı Yarışması’nda bir Türk'ün adı konuşuluyor. Estonya’da geçen sene pop star yarışmasını kazanan ve güçlü sesiyle dikkat çeken Ant Nurhan, Eurovision’a katılabilir.

Ülkede geniş hayran kitlesine ulaşan Ant Nurhan, Estonya’da düzenlenen Eurovision’a katılacak kişi ve şarkının belirlendiği yarışmada finale çıkmayı başardı. Ant Nurhan’ın adını önümüzdeki günlerde sıklıkla duyacak gibiyiz!

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Mayıs 2024’te düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışmasını son olarak İsviçre adına yarışan Nemo kazanmıştı. Finalinde 20 ülkenin yarıştığı Eurovision’da hepimizi heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Mayıs 2024’te düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışmasını son olarak İsviçre adına yarışan Nemo kazanmıştı. Finalinde 20 ülkenin yarıştığı Eurovision’da hepimizi heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

2025 Eurovision yarışmasında Estonya’yı bir Türk temsil edebilir. Estonya’da düzenlenen şarkı yarışmasında geçen sene birinci olan Ant Nurhan’ın adı Eurovision’da geçiyor.

2025 Eurovision yarışmasında Estonya’yı bir Türk temsil edebilir. Estonya’da düzenlenen şarkı yarışmasında geçen sene birinci olan Ant Nurhan’ın adı Eurovision’da geçiyor.

Estonya’da Eurovision’a katılacak şarkı ‘Eesti Laul’ isimli yarışmayla halk oylamasıyla belirleniyor. Ant Nurhan bu yarışmada final aşamasına ulaştı.

Estonya’da Eurovision’a katılacak şarkı ‘Eesti Laul’ isimli yarışmayla halk oylamasıyla belirleniyor. Ant Nurhan bu yarışmada final aşamasına ulaştı.

Estonya’da pop star yarışmasını kazanan Nurhan, bu birinciliğin ardından Universal Music ile anlaşma imzalamıştı. Güçlü sesiyle dikkat çeken Ant Nurhan, yakın zamanda Türkiye’de de adından söz ettirecek gibi.

Estonya’da pop star yarışmasını kazanan Nurhan, bu birinciliğin ardından Universal Music ile anlaşma imzalamıştı. Güçlü sesiyle dikkat çeken Ant Nurhan, yakın zamanda Türkiye’de de adından söz ettirecek gibi.

Estonya’da geniş hayran kitlesine ulaşan Ant Nurhan, müzik listelerinde rekor kırıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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