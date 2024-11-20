Eurovision Şarkı Yarışmasında Bir Türk: Ant Nurhan, Estonya’yı Temsil Edebilir!

Her sene düzenlenen ve milyonları ekran başına kilitleyen Eurovision, 2025 yılında İsviçre’de düzenlenecek. Türkiye 2013 yılında, kurallarda yapılan değişikler nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çekileceğini bildirmişti.

Ancak Türkiye katılamasa da 2025 Eurovision Şarkı Yarışması’nda bir Türk'ün adı konuşuluyor. Estonya’da geçen sene pop star yarışmasını kazanan ve güçlü sesiyle dikkat çeken Ant Nurhan, Eurovision’a katılabilir.

Ülkede geniş hayran kitlesine ulaşan Ant Nurhan, Estonya’da düzenlenen Eurovision’a katılacak kişi ve şarkının belirlendiği yarışmada finale çıkmayı başardı. Ant Nurhan’ın adını önümüzdeki günlerde sıklıkla duyacak gibiyiz!