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Ant Nurhan Kimdir, Nereli? Eurovision Şarkı Yarışmasında Bir Türk!

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Ant Nurhan Kimdir, Nereli? Eurovision Şarkı Yarışmasında Bir Türk!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.11.2024 - 14:00

Her sene tüm dünya gözünü Eurovision Şarkı Yarışması’na çeviriyor. Türkiye katılmasa da uluslarası bu yarışma ülkemizde yakından takip ediliyor. 2025 yılında düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'nda ise Estonya'yı bir Türk'ün temsil etme ihtimali var.

Peki Eurovision'da Estonya'yı temsil edeceği konuşulan Ant Nurhan kimdir, nereli?

İşte detaylar...

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Ant Nurhan Kimdir?

Ant Nurhan Kimdir?

Ant Nurhan isimli Türk gencin, 2025 yılında Estonya'yı Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil edeceği düşünülüyor. Güçlü sesiyle dikkat çeken isim, Estonya’da Eurovision'a katılım sağlayacak kişinin belirlenmesini sağlayan yarışmada finale kalmayı başardı.

Ant Nurhan Nereli?

Ant Nurhan Nereli?

Ant Nurhan, İstanbul'da dünyaya gelen Türk asıllı bir şarkıcıdır. Ant Nurhan, 8 Aralık 1995'te İstanbul'da doğdu.

2018 yılında gittiği Estonya'da ise müzik kariyeriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Ant Nurhan'ın Başarıları

Ant Nurhan'ın Başarıları

Ant Nurhan ilk olarak 2023 yılında Estonya'nın popüler müzik yarışmasına katılmıştı.  'Eesti otsib süperstaarı' yarışmasını kazanan Türk isim, bütün Estonya'nın dikkatini üzerine çekti. 

Pop star yarışmasını kazanmasının ardından Universal Music ile anlaşma imzalayan Nurhan, başarılı müzik kariyerine devam ediyor.

Ant Nurhan Eurovision 2025'te mi Sahne Alacak?

Ant Nurhan Eurovision 2025'te mi Sahne Alacak?

Ant Nurhan, Estonya’nın ulusal finali olan Eesti Laul’da yerini aldı. Nurhan, 'Tomorrow Never Comes' adlı şarkısıyla finale çıkmayı başardı.

Ant bugüne kadar verdiği röportajlarda hayalinin Eurovision'a katılmak olduğunu açıklamıştı. Eesti Laul'da yarışacak şarkılar ise 6 Aralık'ta belli olacak.

Estonya'yı Eurovision'da temsil edecek olan isim ise 15 Şubat'ta belli olacak.

Ant Nurhan'a destek olmak için Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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