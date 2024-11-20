Ant Nurhan Kimdir, Nereli? Eurovision Şarkı Yarışmasında Bir Türk!
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Ant Nurhan Kimdir, Nereli? Eurovision Şarkı Yarışmasında Bir Türk!
Her sene tüm dünya gözünü Eurovision Şarkı Yarışması’na çeviriyor. Türkiye katılmasa da uluslarası bu yarışma ülkemizde yakından takip ediliyor. 2025 yılında düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'nda ise Estonya'yı bir Türk'ün temsil etme ihtimali var.
Peki Eurovision'da Estonya'yı temsil edeceği konuşulan Ant Nurhan kimdir, nereli?
İşte detaylar...
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Ant Nurhan Kimdir?
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Ant Nurhan Nereli?
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Ant Nurhan Eurovision 2025'te mi Sahne Alacak?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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