Eurovision'a Katılsan Kaçıncı Olurdun?
Eurovision'a Katılsan Kaçıncı Olurdun?
Sertap Erener, Şebnem Paker ve Manga'yı Eurovision'da izlediğimizde hepimiz oldukça gurur duymuştuk. Geçtiğimiz günlerde yarı finalde misafir olarak Eurovision 2024'te performans sergileyen Sertap Erener, bu gururu bize bir daha yaşattı. Peki, senin Eurovision'a katıldığını düşünelim. Sence kaçıncı olurdun? Nasıl bir performansın olurdu? 🤔✨
Öğrenmek istiyorsan, teste geçelim! 👇🥰
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Yaşını da seç bakalım.
3. Sence senin sesin güzel mi?
4. En çok neredeyken şarkı söylemeyi seviyorsun?
5. Eurovision'a nasıl bir şarkıyla katılmak isterdin?
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6. Peki, Eurovision'a katılmış Türk sanatçılardan performansını en çok beğendiğin hangisiydi?
7. Bu çılgın Eurovision kostümlerinden en çok beğendiğin hangisi?
8. Eurovision'a katıldın diyelim. Nasıl bir sahne şovu tasarlardın?
9. En çok dinlediğin müzik türü hangisi?
10. Son olarak, sence sahne korkun var mı?
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1. Olurdun!
2. Olurdun!
3. Olurdun!
4. Olurdun!
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