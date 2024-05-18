Verdiğin cevaplara göre Eurovision'a katılsan 1.olurdun! Harika sesin ve inanılmaz bir sahne performansınla, tüm Türkiye'nin gurur kaynağı olurken, aynı zamanda tüm dünyaya ne denli yetenekli bir şarkıcı olduğunu kanıtlardın. 🥳🎼Canlı ve hareketli bir şarkıyla katıldığın yarışmada, Türkçe bilmeyenler bile senin şarkına eşlik ederken bulurdu kendini; çünkü senin enerjin ve sahnedeki karizman, dil bariyerlerini aşar, herkesi büyülerdi. 😍 Seninle birlikte sahne, adeta bir enerji fırtınasına dönüşürdü. İzleyenlerin gözlerini senden alamaz, herkes seninle birlikte şarkı söyler, dans ederdi. Bu enerjik şarkı ve senin kalıplara sığmayan, coşkulu performansınla sahne adeta toz duman olurdu. Seninle birlikte herkes ritmin peşinden sürüklenir, seninle birlikte coşardı. Ee, tahminimizi nasıl buldun? Düşüncelerini yorumlara bekliyoruz! 👇🥳