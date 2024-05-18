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Eurovision'a Katılsan Kaçıncı Olurdun?

Eurovision'a Katılsan Kaçıncı Olurdun?

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 12:31

Sertap Erener, Şebnem Paker ve Manga'yı Eurovision'da izlediğimizde hepimiz oldukça gurur duymuştuk. Geçtiğimiz günlerde yarı finalde misafir olarak Eurovision 2024'te performans sergileyen Sertap Erener, bu gururu bize bir daha yaşattı. Peki, senin Eurovision'a katıldığını düşünelim. Sence kaçıncı olurdun? Nasıl bir performansın olurdu? 🤔✨

Öğrenmek istiyorsan, teste geçelim! 👇🥰

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Yaşını da seç bakalım.

3. Sence senin sesin güzel mi?

4. En çok neredeyken şarkı söylemeyi seviyorsun?

5. Eurovision'a nasıl bir şarkıyla katılmak isterdin?

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6. Peki, Eurovision'a katılmış Türk sanatçılardan performansını en çok beğendiğin hangisiydi?

7. Bu çılgın Eurovision kostümlerinden en çok beğendiğin hangisi?

8. Eurovision'a katıldın diyelim. Nasıl bir sahne şovu tasarlardın?

9. En çok dinlediğin müzik türü hangisi?

10. Son olarak, sence sahne korkun var mı?

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1. Olurdun!

1. Olurdun!

Verdiğin cevaplara göre Eurovision'a katılsan 1.olurdun! Harika sesin ve inanılmaz bir sahne performansınla, tüm Türkiye'nin gurur kaynağı olurken, aynı zamanda tüm dünyaya ne denli yetenekli bir şarkıcı olduğunu kanıtlardın. 🥳🎼Canlı ve hareketli bir şarkıyla katıldığın yarışmada, Türkçe bilmeyenler bile senin şarkına eşlik ederken bulurdu kendini; çünkü senin enerjin ve sahnedeki karizman, dil bariyerlerini aşar, herkesi büyülerdi. 😍 Seninle birlikte sahne, adeta bir enerji fırtınasına dönüşürdü. İzleyenlerin gözlerini senden alamaz, herkes seninle birlikte şarkı söyler, dans ederdi. Bu enerjik şarkı ve senin kalıplara sığmayan, coşkulu performansınla sahne adeta toz duman olurdu. Seninle birlikte herkes ritmin peşinden sürüklenir, seninle birlikte coşardı. Ee, tahminimizi nasıl buldun? Düşüncelerini yorumlara bekliyoruz! 👇🥳

2. Olurdun!

2. Olurdun!

Verdiğin cevaplara göre Eurovision'a katılsan 2.olurdun! Farklı ve benzersiz tarzınla, deneysel sahne şovlarınla ve göz alıcı kostümlerinle tüm dünyaya kendini, kendi tarzınla tanıtma fırsatı yakalardın. 😍 Birinci olamaman belki seni bir nebze üzse de, tüm Türkiye seninle gurur duyardı ve tüm dünya, inanılmaz sahne performansından söz ederdi. Sahnedeki cana yakın tavırların ve sempatikliğinle, dilini bilmeyen hayranların bile kalplerini kazanırdın. 😇 Çünkü senin şarkın, kalıplara sığmayan bir evrensellik taşırdı ve tekrar tekrar izlenecek bir şova dönüşürdü. Ayrıca bu şov, geleceği parlak kariyerinin ayak seslerini de barındırırdı. Ee, tahminimizi nasıl buldun? Düşüncelerini yorumlara bekliyoruz. 👇🤔

3. Olurdun!

3. Olurdun!

Verdiğin cevaplara göre Eurovision'a katılsan 3. olurdun! Melodik sesinin büyüsü, ritmi sürekli, yükselen ve alçalan, anlamlı sözleri olan şarkınla, sahnede adeta bir enerji ve duygu fırtınası estirirdin. 🥳✨Dansçıların senkronize hareketleri, ışıkların seni aydınlatışı ve özenle hazırlanmış koreografinle, seyircilere adeta bir görsel ziyafet sunardın. Sahnede sergilediğin bu muhteşem performansla, seni izleyen herkesin aklında 'Bu kişi kesinlikle dereceye girer!' düşüncesi yer ederdi. Ancak hangi sırayı alacağın konusu, biraz daha gizemli bir hava taşırdı. Çünkü alışılmışın dışında sesin ve tarzınla, tanımlanamayan bir auraya sahip olurdun. Tahminimiz hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım. 👇🥰

4. Olurdun!

4. Olurdun!

Verdiğin cevaplara göre Eurovision'a katılsan 4. olurdun! Eurovision sahnesinde seni görmek bir hayli heyecan verici olurdu! 😇 Kendi özgün tarzını yansıtan, duygusal tonlarıyla kalpleri fetheden bir şarkıyla adeta tüm Türkiye'yi ekran başına toplardın. Seyircileri duygusal bir yolculuğa çıkarır, herkesin kalbinde derin izler bırakırdın. Rakiplerin, enerjik performansları ve etkileyici sahne şovlarıyla göz doldururken, senin sıralaman merak konusu olurdu. 🤔 Kimi zaman birinci olacağını düşünenler olurken, kimi zaman da daha geride kalacağını öne sürenler olurdu. Ancak sonuç ne olursa olsun, ülkeni gururla temsil eder, birçok güçlü rakibini geride bırakarak dikkatleri üzerine çeker ve adından söz ettirirdin. Peki, tahminimiz hakkında ne düşünüyorsun? Düşüncelerini yorumlara bekliyoruz! 👇🥳

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