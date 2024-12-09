Çocuklu Hayatın Zorluklarını Hafifletecek 12 İpucu

Çocuklar, düzenli bir rutine sahip olduğunda daha huzurlu olur. Uyku, yemek ve oyun saatlerini belli bir düzende tutmaya çalışın. Rutinleri olduğunda daha az ağladıklarını, daha az şikayet ettiklerini fark edeceksiniz. Hem böylece sizin hayatınız da bir düzene girer.