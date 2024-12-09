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Çocuklu Hayatın Zorluklarını Hafifletecek 12 İpucu

etiket Çocuklu Hayatın Zorluklarını Hafifletecek 12 İpucu

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 16:01

Çocuğu olanlar veya çocuk düşünenler buraya! Hayat kurtaracak, hayatınızı daha keyifli hale getirecek ipuçlarını sizin için topladık. Çocuğunuzla keyifli bir hayat sürmek tabii ki mümkün sadece kendinize uygun o ipuçlarını doğru şekilde uygulamanız gerekiyor. Hazırsanız keşfedelim!

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1. Rutinler oluşturun.

Çocuklar, düzenli bir rutine sahip olduğunda daha huzurlu olur. Uyku, yemek ve oyun saatlerini belli bir düzende tutmaya çalışın. Rutinleri olduğunda daha az ağladıklarını, daha az şikayet ettiklerini fark edeceksiniz. Hem böylece sizin hayatınız da bir düzene girer.

2. Haftalık yemek planları yapın ve önceden hazırlayın.

Yemek çocuklar için en zorlu şeylerden biri. Hem gün içerisinde işlerinizi halletmeniz, hem çocuğunuzla ilgilenmeniz hem de yemek yapmanız gerekiyor. İşte bununla başa çıkmak için haftalık yemek planı yapabilirsiniz. Böylece çocuğunuzun dengeli beslenmesini de sağlayabilirsiniz.

3. Minimalist olun.

Az eşya, az dağınıklık demek. Çocukların ihtiyaç duyduğu eşyaları azaltarak evinizi daha düzenli tutabilirsiniz. Aynı zamanda yanınıza aldığınız eşyaları da azaltarak gün içerisinde daha rahat edebilirsiniz. Bir şeyi alırken gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün.

4. Hayatınızda önceliklerinizi belirleyin.

Her şeyi mükemmel yapmaya çalışmayın. Günlük işleriniz arasında en önemlilerine öncelik verin. Unutmayın siz her şeye yetişemezsiniz, bu yüzden kendi yapmanız gerekenleri öncelik sırasına koyarak düzenli bir planlama yapabilirsiniz.

5. Acil durum çantası hazırlayın.

Her zaman yanınızda bulunacak bir çanta hazırlayın. İçine yedek kıyafet, atıştırmalık, ıslak mendil gibi temel ihtiyaçları koyun. Bu çantayı arabanıza koyabilirsiniz. Tabii ki çantaya çok eşya koymamaya da dikkat edin. Burada da minimalistliği korumak önemli.

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6. Çocuğunuza küçük görevler verin.

Yaşlarına uygun sorumluluklar vererek onların hem özgüvenlerini artırabilir hem de iş yükünüzü azaltabilirsiniz. İlerleyen dönemde de görev vermenin ve sonuçlarının etkisini görebilirsiniz. Aynı zamanda çocuğunuz o görevi yaparken dikkati daha az dağılacak ve daha az huysuzlanacaktır.

7. Oyuncakların hepsini aynı anda vermeyin.

Tüm oyuncakları bir anda çıkarmak yerine belirli aralıklarla farklı oyuncakları sunarak hem düzeni koruyabilir hem de çocukların ilgisini canlı tutabilirsiniz. Hepsini birlikte verdiğinizde kısa süre içerisinde o oyuncaklara ilgisini kaybedecektir. Bu yüzden bazı oyuncakları uzun süre ortadan kaldırıp sonra yeniden ortaya çıkartarak o ilgiyi canlı tutabilirsiniz.

8. Zorunlu aktiviteleri eğlenceli hale getirin.

Banyo yapmak, yemek yemek, ders çalışmak gibi çocukların pek sevmediği ve sıkıcı bulduğu zorunlu aktiviteleri oyunlaştırarak eğlenceli hale getirebilirsiniz. Zaman içerisinde çocuğunuz bu aktiviteleri eğlenceli bulduğu için kendi yapmak isteyecektir.

9. Düzenli kitap okuma seansları düzenleyin.

Eğer çocuğunuz okuma yazma biliyorsa onunla birlikte sizin de kendi kitabınızı okuduğunuz ve ona örnek olduğunuz kitap okuma seansları yapabilirsiniz. Okuma yazma bilmiyorsa siz ona okuyabilir ve bunu bir rutin haline getirerek okuma alışkanlığını erkenden kazandırabilirsiniz.

10. Destek almayı kabul edin.

Aile üyelerinden veya profesyonel bir bakıcıdan yardım istemekten çekinmeyin çünkü herkes yorulabilir. Bir şeye yetişememek, doğru yapamamak sizin suçunuz değil. Destek almanız çok normal bir durum.

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11. Kriz anları için stratejiler geliştirin.

Ağlama krizleri veya zorlayıcı durumlarda sakin kalabilmek için önceden düşünülmüş yöntemler geliştirin. Böylece kriz anlarınızı evde veya dışardayken çok daha kolay yönetebilirsiniz.

12. Dinlediğinizi ve anladığınızı hissettirin.

Pek çok ağlama ve kriz çocuğun dinlenmediğini düşünmesinden de kaynaklanabilir. O bir şey anlatırken gerçekten dinleyin ve onunla iletişim kurun. Sağlıklı bir iletişimin açamayacağı kapı yoktur.

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Begüm
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