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Hangi Çocuk Bakım Ürünü Sana Göre?

etiket Hangi Çocuk Bakım Ürünü Sana Göre?

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 16:01

Her çocuğun ihtiyaçları farklıdır ve kendi çocuğuna en uygun bakım ürününü bulmak için biraz gözlem yapman yeterli. Çocuğun ihtiyaçlarının doğru bir şekilde karşılanması onu daha sağlıklı ve mutlu yapar. Bakalım bu testte çocuğunun ihtiyacı olan ürünü bulabilecek misin?

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1. Aşağıdaki şıklardan hangisini çocuğunla yapmaktan daha çok zevk alırsın?

2. Çocuğun ağız ve diş bakımıyla ilgilenir misin?

3. Çocuğunun saçları dışarıdan nasıl görünüyor?

4. Çocuğunun abur cubur yeme sıklığı sence nasıl?

5. Çocuğunun cildi parkta oynadıktan sonra kızarıyor veya kaşınıyor mu?

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6. Çocuğunun hijyen alışkanlıklarını nasıl yorumlarsın?

7. Çocuğunun saçını tararken zorlanıyor musun?

8. Sence çocuğunun banyo yapma sıklığı nasıl olmalı?

9. Çocuğun dışarı çıkarken ona güneş kremi sürer misin?

Güneş Kremi

Senin çocuğunun ihtiyacı olan kesinlikle bir güneş kremi! Dışarıda vakit geçirmeye bayılan oldukça hiperaktif bir yapısı olduğunu cevaplarından anladık. Çocuğun dışarı çıkmadan önce, UV ışınlarından korumak için mutlaka güneş kremi sürmelisin. Çocuklar için özel olarak formüle edilmiş güneş kremleri sayesinde cildi hiç zarar görmez. Bu sayede saatlerce dışarıda vakit geçirebilir.

Diş Fırçası

Senin çocuğunun ihtiyacı olan bakım ürünü diş fırçası! Diş fırçalamak, küçük yaşlarda kazanılması gereken alışkanlıklardan biridir. Henüz bu alışkanlığı kazanamamış olsa bile onu teşvik etmek için bir sürü yöntem var. Şekilli diş fırçalarından faydalanın ya da onun yanında siz de dişlerinizi fırçalayın. İleride çürüklerle olan mücadelesi pek hoş olmayabilir...

Saç Bakım Yağı

Çocuğunun ihtiyacı olan bakım ürünü saç bakım yağı! Cevaplarından anladığımız kadarıyla çocuğunun saçı kuru ve tararken sizi epey bir zorluyor. Hem onun canının yanmaması hem de pasparlak bir görüntü için çocuğunuza özel bir saç bakım yağı edinebilirsiniz. Bu sayede saçları güçlü ve sağlıklı olur.

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