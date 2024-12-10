Hangi Çocuk Bakım Ürünü Sana Göre?
Hangi Çocuk Bakım Ürünü Sana Göre?
Her çocuğun ihtiyaçları farklıdır ve kendi çocuğuna en uygun bakım ürününü bulmak için biraz gözlem yapman yeterli. Çocuğun ihtiyaçlarının doğru bir şekilde karşılanması onu daha sağlıklı ve mutlu yapar. Bakalım bu testte çocuğunun ihtiyacı olan ürünü bulabilecek misin?
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1. Aşağıdaki şıklardan hangisini çocuğunla yapmaktan daha çok zevk alırsın?
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2. Çocuğun ağız ve diş bakımıyla ilgilenir misin?
3. Çocuğunun saçları dışarıdan nasıl görünüyor?
4. Çocuğunun abur cubur yeme sıklığı sence nasıl?
5. Çocuğunun cildi parkta oynadıktan sonra kızarıyor veya kaşınıyor mu?
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6. Çocuğunun hijyen alışkanlıklarını nasıl yorumlarsın?
7. Çocuğunun saçını tararken zorlanıyor musun?
8. Sence çocuğunun banyo yapma sıklığı nasıl olmalı?
9. Çocuğun dışarı çıkarken ona güneş kremi sürer misin?
Güneş Kremi
Diş Fırçası
Saç Bakım Yağı
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