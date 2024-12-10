Hangi Çocuk Bakım Ürünü Sana Göre?

Senin çocuğunun ihtiyacı olan bakım ürünü diş fırçası! Diş fırçalamak, küçük yaşlarda kazanılması gereken alışkanlıklardan biridir. Henüz bu alışkanlığı kazanamamış olsa bile onu teşvik etmek için bir sürü yöntem var. Şekilli diş fırçalarından faydalanın ya da onun yanında siz de dişlerinizi fırçalayın. İleride çürüklerle olan mücadelesi pek hoş olmayabilir...