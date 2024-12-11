Yeni Annelere Kendisini Mutlu Hissettiren 13 Küçük An
Yeni Annelere Kendisini Mutlu Hissettiren 13 Küçük An
Ebeveyn olmak, şüphesiz kendi zorluklarıyla birlikte gelir. Uykusuz geceler, bozulan yeme-içme düzeni ve doğum sırasında alınan kilolar durumu çok daha kötü hale getirebilir. Elbette yeni anneler için bunların hiçbiri sanıldığı kadar büyük bir sorun değildir. Neden mi? Çünkü anne olmanın getirdiği şeyler o kadar fazladır ki sayılan tüm bu nedenler ufak teferruatlar olarak kalır.
İşte o nedenlerden bazıları!
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1. Bebekle ilk tanışılan o an.
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2. Eve gelinen o an.
3. İlk gülümsediği an.
4. İlk kez elini tuttuğu an.
5. İlk uykusu.
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6. İlk öpücük. 💋
7. İlk kez başkalarıyla tanıştığı o an.
8. İlk kez güzelce giyindiği an.
9. İlk kez arkadaşı olduğunda.
10. Katı yemeğe geçtiği an.
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11. Birlikte geçirilen ilk özel bayram/tatil.
12. İlk doğum günü.
13. İlk kez "anne/baba" dediği o an.
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