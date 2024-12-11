Yeni Annelere Kendisini Mutlu Hissettiren 13 Küçük An

Yeni doğan bebeğin ilk ayları biraz uyuşuk geçer. Çünkü hem bebek geldiği dünyaya alışmaya, hem de ebeveynler bu yeni düzene adapte olmaya çalışır. Ama aradan biraz zaman geçince her iki taraf da deneye yanıla farkındalık kazanır. Bunlardan belki de en önemlisi, bebeğin ilk kez annesinin elini tutmasıdır. Çünkü bu paha biçilemez andan itibaren, onun da bir birey olduğu ve karşı tarafa sevgisini gösterdiği bilinci hep var olur.