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Yeni Annelere Kendisini Mutlu Hissettiren 13 Küçük An

etiket Yeni Annelere Kendisini Mutlu Hissettiren 13 Küçük An

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
11.12.2024 - 14:01

Ebeveyn olmak, şüphesiz kendi zorluklarıyla birlikte gelir. Uykusuz geceler, bozulan yeme-içme düzeni ve doğum sırasında alınan kilolar durumu çok daha kötü hale getirebilir. Elbette yeni anneler için bunların hiçbiri sanıldığı kadar büyük bir sorun değildir. Neden mi? Çünkü anne olmanın getirdiği şeyler o kadar fazladır ki sayılan tüm bu nedenler ufak teferruatlar olarak kalır.

İşte o nedenlerden bazıları!

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1. Bebekle ilk tanışılan o an.

Hamilelik süreci heyecanlı görünse de sonlara doğru oldukça streslidir. Bu nedenle hemen her anne adayı, bebeğinin bir an önce hayata gelmesini ister. Tüm zorlu süreç sonunda bebekle ilk tanışılan o an paha biçilmezdir. Süreç ne kadar zor olursa olsun, her anne, o günü hayatının en güzel ve özel günü olarak hatırlar.

2. Eve gelinen o an.

Bazen hastane süreci biraz zorlu ve beklenenden uzun sürelidir. Hastane ortamındayken işler hala biraz hayal dünyası düzeyindedir. İşin gerçekliği ancak eve girilen o anda fark edilir. Anne ve baba olarak, evden bebeksiz çıkıp eve bebekli şekilde girmek, şüphesiz hayattaki en unutulmaz anlardan biridir. Çünkü sonrasındaki hayat asla eskisi gibi olamaz.

3. İlk gülümsediği an.

Bebekli bir yaşama alışmak biraz zor olabilir. Ama onun ilk kez gülümsediğini görmek bazen tüm zorlukları yaşanır kılar. İlk kez kahkaha atışı, bir şeylere sevinişi ve mutlu oluşu, her annenin hafızasına kazınan o özel anlardandır. Dolayısıyla o pozitif ruh hali her şeye bedeldir.

4. İlk kez elini tuttuğu an.

Yeni doğan bebeğin ilk ayları biraz uyuşuk geçer. Çünkü hem bebek geldiği dünyaya alışmaya, hem de ebeveynler bu yeni düzene adapte olmaya çalışır. Ama aradan biraz zaman geçince her iki taraf da deneye yanıla farkındalık kazanır. Bunlardan belki de en önemlisi, bebeğin ilk kez annesinin elini tutmasıdır. Çünkü bu paha biçilemez andan itibaren, onun da bir birey olduğu ve karşı tarafa sevgisini gösterdiği bilinci hep var olur.

5. İlk uykusu.

Bebeklerin ilk ayı genellikle uyanık ya da 2-3 saatlik kesik uykular ve ağlama seanslarıyla geçer. Dolayısıyla onun ilk kez mışıl mışıl uyduğunu görmek her anne için büyüleyicidir. Çünkü bu tarihten sonra anne de artık dinlenebilir veya kendine vakit ayırmaya başlayabilir. Yani bebeğin ilk rahat uykusundan sonra yeni bir sürece adım atılır.

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6. İlk öpücük. 💋

Bebeğin karşı tarafın elini tutması başka bir şeydir öpmesiyse bambaşka. Çünkü resmen karşılıklı sevgiyi ifade eder. Bir annenin bebeği tarafından öpüldüğü o ilk an işte her şeye bedeldir. Çünkü o güne kadar yaşanan her ne varsa hepsini haklı çıkarır ve onun iyiliği adına daha fazlası için çalışma gücünü verir.

7. İlk kez başkalarıyla tanıştığı o an.

Yeni doğan bir bebek bir süre ne dışarıya çıkar ne de başkalarına gösterilir. Bu nedenle onu ilk kez birileriyle tanıştırmak oldukça büyük bir olaydır. İlk kez ailesi dışında birilerini görmek bebeğin de şaşırdığı bir durumdur ve hayatın yeni bir safhasına geçtiğini gösterir.

8. İlk kez güzelce giyindiği an.

Birileriyle tanışıyor olması düzgün ve şık kıyafetler giydiği anlamına gelmez. Çünkü hala kıyafetler üstüne bol oluyordur ve sürekli kusma problemleri yaşıyordur. Ama biraz büyüdükten sonra bir bayrama veya kutlamaya güzelce hazırlandığı an, her annenin hafızasına kazınır. Kıyafetlerin içinde yavaş yavaş güzel durmaya başladığı bu an vücudunun şekillendiği andır.

9. İlk kez arkadaşı olduğunda.

Bir annenin bebeğinin, diğer bebeklerle tanışmasını izlemesi muhteşem bir andır. Çünkü o yaşta bile yaşanan saf heyecan ve mutluluk açıkça ortadadır. Bebeklerin kendi arasında kurduğu esrarengiz dil, tüm ebeveynlerin en favori anlarındandır.

10. Katı yemeğe geçtiği an.

Bebekler ilk doğdukları andan itibaren anne sütüyle beslenir, sonra yavaş yavaş normal gıdaya geçerler. Ama bu süreç sanıldığı kadar kolay değildir ve ilk önce anne sütünden püre ve sıvılara geçişi gerektirir. Dolayısıyla katı gıdaya geçmek her anne için devrim niteliğindedir ve bu nedenle unutulmazdır.

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11. Birlikte geçirilen ilk özel bayram/tatil.

Birlikte geçirilen ilk bayram, yeni yıl veya kutlama her zaman özeldir. Çünkü o gün herkes çok şık giyinir ve en başta evin yeni bebeği süslenir. Üstüne çekilen fotoğraflar ve eğlenceli ortam eklenince o günü unutmak kimse için mümkün olmaz.

12. İlk doğum günü.

Bebeğin ilk yaşına girmesi şüphesiz unutulmaz bir andır. Çünkü artık her şey biraz daha stabil durumdadır. Hem anne hem bebek için önemli bir dönüm noktası olan bugün, herkesin neşeyle kutladığı bir gündür.

13. İlk kez "anne/baba" dediği o an.

Bebeğin ilk kez konuşması elbette en unutulmaz anlardan biridir. İlk kelimenin ne olduğuysa bazen ebeveynler arasında tatlı tartışmalara neden olur. Ama o her neyi ilk kelime olarak söylemiş olursa olsun, o gün hafızalardan asla çıkmaz.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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