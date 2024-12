Yeni Annelere Kendisini Mutlu Hissettiren 13 Küçük An

Hamilelik süreci heyecanlı görünse de sonlara doğru oldukça streslidir. Bu nedenle hemen her anne adayı, bebeğinin bir an önce hayata gelmesini ister. Tüm zorlu süreç sonunda bebekle ilk tanışılan o an paha biçilmezdir. Süreç ne kadar zor olursa olsun, her anne, o günü hayatının en güzel ve özel günü olarak hatırlar.