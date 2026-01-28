Citi, Rekor Üstüne Rekor Kıran Gümüşte 150 Dolar İçin Tarih Verdi

Citigroup analistleri, Salı günü yayımladıkları notta gümüşün 'altının karesi' gibi davrandığını veya 'altın steroidde gibi' yükseldiğini belirterek, altına kıyasla tarihsel olarak pahalı görünene kadar bu yükseliş eğiliminin süreceğini öngördüklerini ifade etti.

Gümüş, Pazartesi günü yaklaşık yüzde 14 değer kazanarak 117,71 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı. Bu artış, 2008 küresel finans krizinden bu yana görülen en büyük gün içi yükseliş oldu.

Analistler ayrıca, altın/gümüş rasyosunun 2011’deki 32’ye 1 oranına dönmesi durumunda gümüşün 170 dolara kadar çıkabileceğini belirtti.