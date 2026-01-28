onedio
Citi, Rekor Üstüne Rekor Kıran Gümüşte 150 Dolar İçin Tarih Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.01.2026 - 23:24

Citigroup analistleri, Çin’deki güçlü alım ivmesinin devam edeceğini öngörüyor ve mevcut yatırımcıların satışa yönelmesi için fiyatların daha da yükselmesi gerektiğini belirtiyor.

Ayrıca analistler, gümüşün 150 dolar hedefine ulaşabileceği tarihi de paylaştı.

Citigroup "üç ay" verdi.

Citigroup, spot gümüş fiyatının önümüzdeki üç ay içinde 150 dolara çıkarak rekor seviyeye ulaşmasını bekliyor. Bu tahmin, gümüşün tarihi yükseliş trendinin devam edeceğine işaret ediyor.

Analistler ayrıca, Çin’deki güçlü alım ivmesinin süreceğini öngörüyor ve mevcut yatırımcıların satışa yönelmesi için fiyatların daha da yükselmesi gerektiğini belirtiyor.

Analistler altınla kıyaslayarak gümüşün yükseliş trendini yorumladı.

Citigroup analistleri, Salı günü yayımladıkları notta gümüşün 'altının karesi' gibi davrandığını veya 'altın steroidde gibi' yükseldiğini belirterek, altına kıyasla tarihsel olarak pahalı görünene kadar bu yükseliş eğiliminin süreceğini öngördüklerini ifade etti.

Gümüş, Pazartesi günü yaklaşık yüzde 14 değer kazanarak 117,71 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı. Bu artış, 2008 küresel finans krizinden bu yana görülen en büyük gün içi yükseliş oldu.

Analistler ayrıca, altın/gümüş rasyosunun 2011’deki 32’ye 1 oranına dönmesi durumunda gümüşün 170 dolara kadar çıkabileceğini belirtti.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
