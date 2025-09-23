onedio
Cilt Tipine Göre Hangi Maskeyi Kullanmalısın?

Liz Lemon
23.09.2025 - 15:03

Her cildin kendine has bir dili, bir karakteri var. Seninki ise belki de yıllardır sana ufak ufak ipuçları veriyor ama sen farkında değilsin! Biz de testimizde cildinin aslında ne istediğini çözeceğiz ve sana en uygun maskeyi önereceğiz. Haydi başlayalım!

1. Sabah aynaya baktığında cildin genelde nasıl görünüyor?

2. Gelelim yaz mevsimine! Yazın sıcakta cildin nasıl tepki veriyor?

3. Nemlendirici sürmeyi unuttuğunda…

4. Peki hangi havayı daha zor tolere ediyorsun?

5. Cildin hangi ürüne daha çok ihtiyaç duyuyor sence?

6. Bir gün boyunca cildine bir süper güç verebilseydin, hangisini seçerdin?

7. Güneş kremi kullandığında?

8. Son olarak bir arkadaşın sana maske önerse, senin ilk tepkin ne olurdu?

Bal maskesi!

Senin için en uygun maske doğal ve besleyici bir bal maskesi! Çünkü cildin tıpkı senin ruhun gibi hem rahatlamaya hem de biraz şefkate ihtiyaç duyuyor. Bal maskesi cildi iyi bir hale getiriyor ve ışıltı kazandırıyor. Sen genellikle hayatına tatlı bir dokunuş arıyorsun ve bu maske de tam o görevi üstleniyor. Düzenli kullandığında kendini daha iyi hissetmekle kalmayacak, cildindeki farkı da net şekilde göreceksin.

Salatalık maskesi!

Senin masken kesinlikle ferahlatıcı ve serinletici bir salatalık maskesi! Çünkü sen hayatında dinginliği, rahatlığı ve yenilenmeyi ön planda tutuyorsun. Salatalık maskesi cildine tazelik veriyor. Sen bazen hayatın temposuna kapılıp yorulabiliyorsun, işte tam o anlarda bu maske sana ilaç gibi gelecek. Biraz kendine zaman ayırdığında, cildin de seninle birlikte ferahlayacak.

Kil maskesi!

Senin için en uygun maske dengeleyici kil maskesi! Çünkü sen hayatında fazlalıklardan kurtulmayı, sadeleşmeyi ve dengede kalmayı seviyorsun. Kil maskesi cildi derinlemesine temizler, fazlalıkları alır ve daha pürüzsüz bir his bırakır. Sen bazen fazla yoğunlaşan şeylerden arınmak istersin, işte bu maske de sana tam olarak bunu hissettirecek. Kendini daha hafif, daha berrak ve taptaze hissedeceksin.

Yeşil çay maskesi!

Senin için en uygun maske tazeleyici ve canlılık veren bir yeşil çay maskesi! Çünkü sen hayatında huzuru, sakinliği ve derin bir yenilenmeyi ön planda tutuyorsun. Yeşil çay maskesi mat görünümü canlandırır. Sen bazen zihinsel olarak yorgun hissetsen bile bu maske sana hem tazelik hem de içsel bir dinginlik sunacak. Kendini doğayla bütünleşmiş gibi hissettiğin anlarda bu maskeyle cildin de aynı uyumu yakalayacak.

Liz Lemon
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
