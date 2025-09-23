Cilt Tipine Göre Hangi Maskeyi Kullanmalısın?
Her cildin kendine has bir dili, bir karakteri var. Seninki ise belki de yıllardır sana ufak ufak ipuçları veriyor ama sen farkında değilsin! Biz de testimizde cildinin aslında ne istediğini çözeceğiz ve sana en uygun maskeyi önereceğiz. Haydi başlayalım!
1. Sabah aynaya baktığında cildin genelde nasıl görünüyor?
2. Gelelim yaz mevsimine! Yazın sıcakta cildin nasıl tepki veriyor?
3. Nemlendirici sürmeyi unuttuğunda…
4. Peki hangi havayı daha zor tolere ediyorsun?
5. Cildin hangi ürüne daha çok ihtiyaç duyuyor sence?
6. Bir gün boyunca cildine bir süper güç verebilseydin, hangisini seçerdin?
7. Güneş kremi kullandığında?
8. Son olarak bir arkadaşın sana maske önerse, senin ilk tepkin ne olurdu?
Bal maskesi!
Salatalık maskesi!
Kil maskesi!
Yeşil çay maskesi!
