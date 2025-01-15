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Cilt Bakım Rutinine Göre Hangi Disney Prensesisin?

etiket Cilt Bakım Rutinine Göre Hangi Disney Prensesisin?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
15.01.2025 - 18:01

Her prensesin kendine özgü bir tarzı var. Tabii bakım rutinleri de onların karakterine uygun oluyor. Peki senin bakım rutinin hangi Disney prensesininkine benziyor merak ediyorsan haydi teste!

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1. Önce genel rutinin hakkında bir soruyla başlayalım... Sabah nasıl kalkıyorsun?

2. Cilt bakım rutinlerinin vazgeçilmezi maskeler. Peki senin için maske ne zaman yapılmalı?

3. Senin için olmazsa olmaz bir cilt bakım ürünü ne?

4. Cilt bakım rutinini devam ettirmek senin için zor mu?

5. Sabah-akşam ayrı bir rutin takip eder misin?

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6. Diyelim ki kendine özel bir spa günü planladın. Bu spada neler olur?

7. Bakım rutinini bir kelimeyle tanımlaman gerekse nasıl tanımlardın?

8. Son bir soru daha. Cilt bakım rutini yaparken amacın ne?

Sen cilt bakım rutinine göre Cinderella'sın!

Cinderella, prensesler arasında en zarifi diyebiliriz. Zorlukların üstesinden gelirken zarafetinden ödün vermeyen Cinderella gibi sen de zarifliğinle biliniyorsun. Cinderella'nın cilt bakım rutini de kendisi gibi sade ve pratik. Yani eminiz cilt bakımında etkili ama basit ürünler tercih ediyordur. Sen de aynı böylesin işte, bakım rutinindeki ürünleri seçerken karmaşık olanlardan olabildiğince uzak duruyorsun. Böyle çok adımlı bakımlar yerine temizleyici ve nemlendirici içeren kısa ama etkili bakımlar yapmayı tercih ediyorsun. Bu bakımlarla hem cildine gerekli olanı veriyor hem de kendine vakit ayırmış oluyorsun.

Sen cilt bakım rutinine göre Mulan'sın!

Mulan, prensesler dünyasında cesur ve güçlü olmasıyla bilinen bir prenses. Babasının yerine savaşmayı bile göze alan Mulan mücadelesiyle hepimizi kendine hayran bırakıyor. Cilt bakımı da onun bu güçlü yanlarına uygun bir rutin oluyor elbette. Mulan'ın rutinini bilseydik onun bakımının pratik ve amaca yönelik olduğunu görürdük bizce. Onun cilt bakımındaki amacı cildini anlık olarak güzelleştirmek değil, uzun vadede sağlıklı ve bakımlı olmasını sağlamaktır herhalde. Senin bakım rutinin de Mulan gibi! Cilt bakımın öyle saatler süren bir bakım değil, ama oldukça etkili. Rutindeki ürünlerinde de hiç boş yok, hepsinin bir amacı var.

Sen cilt bakım rutinine göre Elsa'sın!

imgur.com

Elsa, modern prenseslerimizden biri. Karlar kraliçesi diyebileceğimiz Elsa, dışarıdan buz gibi görünse de aslında kalbi sıcacık bir prenses. Aynı zamanda gösterişli biri. O yüzden Elsa'nın bakım rutini kendi gibi gösterişli olacaktır. Lüks ürünlerle dolu bir rutini olduğuna biz eminiz! Sen de işte aynı Elsa gibi biraz lükse ve gösterişe düşkünsün. Bakım rutinindeki her ürün kaliteli ve yüksek segmentli. Öyle her ürünü cildine değdirmezsin yani. Her ürünü özenle araştırıp seçip kullanırsın. Bakımına da çok önem verirsin, kendine özel ayırdığın bakım saatin her şeyden önce gelir!

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