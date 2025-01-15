Cilt Bakım Rutinine Göre Hangi Disney Prensesisin?
Cilt Bakım Rutinine Göre Hangi Disney Prensesisin?
Her prensesin kendine özgü bir tarzı var. Tabii bakım rutinleri de onların karakterine uygun oluyor. Peki senin bakım rutinin hangi Disney prensesininkine benziyor merak ediyorsan haydi teste!
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1. Önce genel rutinin hakkında bir soruyla başlayalım... Sabah nasıl kalkıyorsun?
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2. Cilt bakım rutinlerinin vazgeçilmezi maskeler. Peki senin için maske ne zaman yapılmalı?
3. Senin için olmazsa olmaz bir cilt bakım ürünü ne?
4. Cilt bakım rutinini devam ettirmek senin için zor mu?
5. Sabah-akşam ayrı bir rutin takip eder misin?
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6. Diyelim ki kendine özel bir spa günü planladın. Bu spada neler olur?
7. Bakım rutinini bir kelimeyle tanımlaman gerekse nasıl tanımlardın?
8. Son bir soru daha. Cilt bakım rutini yaparken amacın ne?
Sen cilt bakım rutinine göre Cinderella'sın!
Sen cilt bakım rutinine göre Mulan'sın!
Sen cilt bakım rutinine göre Elsa'sın!
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