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Cildine En Çok Zarar Veren Alışkanlığın Ne?

etiket Cildine En Çok Zarar Veren Alışkanlığın Ne?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 19:31

Cildine zarar veren alışkanlığını öğrenmek ve ona göre önlem almak ister misin?

Haydi teste başlayalım ve sonucu görelim! 👇

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1. İlk olarak şunu soralım, sabahları yüzünü yıkamayı unuttuğun oluyor mu?

2. Hangi içeceği gün boyu daha sık tüketiyorsun?

3. Söyle bakalım, telefonunu yüzüne ne kadar yakın tutuyorsun?

4. Peki, cilt bakımına ayırdığın süre ne kadar?

5. Şimdi de kolay kolay vazgeçemeyeceğin lezzeti seçmeni istiyoruz. 👇

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6. Güneş koruyucu krem kullanma alışkanlığın nasıl?

7. Stres seviyeni nasıl tarif edersin?

8. Gece kaçta yatıyorsun?

Telefon kullanımına dikkat etmelisin!

Telefonunu sık sık yüzüne yaklaştırman ya da temizlememek cildine zarar verebilir! Ekrandaki bakteriler sivilcelere ve tahrişe neden olabilir. Telefonunu düzenli temizlemeli ve mümkünse hoparlörle ya da kulaklıkla konuşmayı tercih etmelisin. Aynı zamanda yüzüne dokunmayı alışkanlık haline getirmemek de faydalı olur. Unutma, cildine hassasiyet göstermek küçük detaylardan başlar!

Az su içmek cildine zarar veriyor!

Cilt nemi içeriden alır, bu yüzden yeterince su içmemek matlık ve kuruluğa neden olabilir. Gün içinde su tüketimini artırmak cildinin daha sağlıklı görünmesini sağlar. Çay, kahve ya da gazlı içecekleri azaltarak yerine su içmeyi denemelisin. Aynı zamanda fast food tüketimini azaltarak beslenme düzenine de dikkat etmelisin. Sağlıklı bir cilt için içerden dışarıya doğru çalışmayı unutma!

Güneş koruyucusuz asla!

Güneş ışınları cildine sandığından daha fazla zarar veriyor olabilir! Cildinde erken yaşlanma belirtileri, lekeler ya da hassasiyet varsa güneş kremi kullanmayı ihmal ediyor olabilirsin. Her mevsimde, dışarı çıkmadan önce güneş koruyucu sürmek cildini korumanın en etkili yollarından biridir. Güneş kremini bakım rutinine dahil etmeyi unutma!

Stres seni ele geçirmiş!

Yoğun stres hem içsel sağlığını hem de cildini etkileyebilir. Bu durum sivilcelere, kızarıklıklara ve yorgun bir görünüme yol açabilir. Stresle başa çıkmanın yollarını araştırmalı ve sana uygun bir çözüm bulmalısın. Yoga, meditasyon ya da keyif aldığın bir hobiye zaman ayırarak hem zihinsel hem de cilt sağlığını koruyabilirsin. Kendine biraz zaman tanı!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
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