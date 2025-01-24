Cildine En Çok Zarar Veren Alışkanlığın Ne?

Yoğun stres hem içsel sağlığını hem de cildini etkileyebilir. Bu durum sivilcelere, kızarıklıklara ve yorgun bir görünüme yol açabilir. Stresle başa çıkmanın yollarını araştırmalı ve sana uygun bir çözüm bulmalısın. Yoga, meditasyon ya da keyif aldığın bir hobiye zaman ayırarak hem zihinsel hem de cilt sağlığını koruyabilirsin. Kendine biraz zaman tanı!