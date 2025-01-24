Cildine En Çok Zarar Veren Alışkanlığın Ne?
Cildine En Çok Zarar Veren Alışkanlığın Ne?
Cildine zarar veren alışkanlığını öğrenmek ve ona göre önlem almak ister misin?
Haydi teste başlayalım ve sonucu görelim! 👇
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1. İlk olarak şunu soralım, sabahları yüzünü yıkamayı unuttuğun oluyor mu?
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2. Hangi içeceği gün boyu daha sık tüketiyorsun?
3. Söyle bakalım, telefonunu yüzüne ne kadar yakın tutuyorsun?
4. Peki, cilt bakımına ayırdığın süre ne kadar?
5. Şimdi de kolay kolay vazgeçemeyeceğin lezzeti seçmeni istiyoruz. 👇
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6. Güneş koruyucu krem kullanma alışkanlığın nasıl?
7. Stres seviyeni nasıl tarif edersin?
8. Gece kaçta yatıyorsun?
Telefon kullanımına dikkat etmelisin!
Az su içmek cildine zarar veriyor!
Güneş koruyucusuz asla!
Stres seni ele geçirmiş!
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