Burun Büyüklüğünden Erkek Arkadaşının Cinsel Organ Boyutunu Öğrenmeye Çalışan Kadın
Burun Büyüklüğünden Erkek Arkadaşının Cinsel Organ Boyutunu Öğrenmeye Çalışan Kadın
Klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yine takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ezmeci, burun büyüklüğünden erkek cinsel organ büyüklüğünün anlaşılıp anlaşılmayacağına yanıt verdi. İşte detaylar...
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Beyaz TV'deki Yeni Baştan programının sunucusu klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularına yanıt vermeye devam ediyor.
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Çoğunlukla cinsellik üzerine sorulara yanıt veren Ezmeci, bu defa erkek arkadaşının cinsel organının boyutunu merak eden bir kadın takipçisinin sorusunu yayınladı.
"Erkek arkadaşımın burnu çok küçük. Burnundan cinsel organının boyutunu anlayabilir miyim?" diye soran Ezmeci, bu konuya bir açıklık getirdi.
Ezmeci, burun, ayak, kulak, el boyutuyla bu tarz hurafelerin olduğunu fakat bunun kanıtlanmadığını belirtti.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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