Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Burun Büyüklüğünden Erkek Arkadaşının Cinsel Organ Boyutunu Öğrenmeye Çalışan Kadın

Burun Büyüklüğünden Erkek Arkadaşının Cinsel Organ Boyutunu Öğrenmeye Çalışan Kadın

cinsellik
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.01.2025 - 21:43

Klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yine takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ezmeci, burun büyüklüğünden erkek cinsel organ büyüklüğünün anlaşılıp anlaşılmayacağına yanıt verdi. İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beyaz TV'deki Yeni Baştan programının sunucusu klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularına yanıt vermeye devam ediyor.

Beyaz TV'deki Yeni Baştan programının sunucusu klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularına yanıt vermeye devam ediyor.

Çoğunlukla cinsellik üzerine sorulara yanıt veren Ezmeci, bu defa erkek arkadaşının cinsel organının boyutunu merak eden bir kadın takipçisinin sorusunu yayınladı.

Çoğunlukla cinsellik üzerine sorulara yanıt veren Ezmeci, bu defa erkek arkadaşının cinsel organının boyutunu merak eden bir kadın takipçisinin sorusunu yayınladı.

"Erkek arkadaşımın burnu çok küçük. Burnundan cinsel organının boyutunu anlayabilir miyim?" diye soran Ezmeci, bu konuya bir açıklık getirdi.

"Erkek arkadaşımın burnu çok küçük. Burnundan cinsel organının boyutunu anlayabilir miyim?" diye soran Ezmeci, bu konuya bir açıklık getirdi.

Ezmeci, burun, ayak, kulak, el boyutuyla bu tarz hurafelerin olduğunu fakat bunun kanıtlanmadığını belirtti.

Ezmeci, burun, ayak, kulak, el boyutuyla bu tarz hurafelerin olduğunu fakat bunun kanıtlanmadığını belirtti.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın