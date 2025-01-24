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ATV'nin İddialı Dizisi Can Borcu'na Tam 6 Yeni Oyuncu Geliyor

ATV'nin İddialı Dizisi Can Borcu'na Tam 6 Yeni Oyuncu Geliyor

Atv
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.01.2025 - 20:51

atv'nin yeni dizisi Can Borcu, henüz 5 bölümdür ekrana geldi. Heyecanlı hikayesiyle ilgi çeken diziden bomba bir haber geldi. Birsen Altuntaş, Can Borcu dizisine tam 6 yeni oyuncunun dahil olacağını açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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5 bölümdür atv ekranlarında yayınlanan Can Borcu dizisi, heyecanlı hikayesiyle izleyicilerin ilgisini çekmiş durumda.

5 bölümdür atv ekranlarında yayınlanan Can Borcu dizisi, heyecanlı hikayesiyle izleyicilerin ilgisini çekmiş durumda.

Bülent İnal, Ebru Özkan ve Mine Tugay’ı başrollerde buluşturan Can Borcu, Cumartesi akşamları ekrana gelirken Birsen Altuntaş popüler dizi için bomba bir haber yayınladı.

Bülent İnal, Ebru Özkan ve Mine Tugay’ı başrollerde buluşturan Can Borcu, Cumartesi akşamları ekrana gelirken Birsen Altuntaş popüler dizi için bomba bir haber yayınladı.

Altuntaş'ın haberine göre Can Borcu dizisine tam 6 yeni oyuncu geliyor.

Altuntaş'ın haberine göre Can Borcu dizisine tam 6 yeni oyuncu geliyor.

Alayça Öztürk, Mihriban Er ve Ayhan Eroğlu 6. bölümde ekibe katılırken dizinin 7. bölümünde de Timur Ölkebaş, Melih Kırkbir ve Ayşe Yağmur Başak'ı izleyeceğiz.

Alayça Öztürk, Mihriban Er ve Ayhan Eroğlu 6. bölümde ekibe katılırken dizinin 7. bölümünde de Timur Ölkebaş, Melih Kırkbir ve Ayşe Yağmur Başak'ı izleyeceğiz.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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