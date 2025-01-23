Uyku Düzenini Nasıl Düzeltebilirsin?
Uyku Düzenini Nasıl Düzeltebilirsin?
Geceleri bir türlü uyuyamıyor musun? Sabahları kalkmak tam bir işkence mi? Bu test sonunda uyku düzenini nasıl düzeltebileceğini sana söyleyeceğiz! Hazırsan, başlıyoruz. 👇
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1. Geceleri genelde kaçta yatıyorsun?
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2. Uyumaktan keyif alacağın bir yatak seç bakalım. 👇
3. Sabah alarmını kaç kere erteliyorsun?
4. Uyku öncesi neler yapıyorsun?
5. Peki, bir gecede ortalama kaç saat uyuyorsun?
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6. Söyle bakalım, uyandığında kendini nasıl hissediyorsun?
7. Ne sıklıkla spor yapıyorsun?
8. Uyuyamıyorsan genelde ne yapıyorsun?
Meditasyon yaparak rahatla.
Yatmadan önce teknolojiye ara ver!
Uyku saatlerini düzenle!
Doğal yöntemler dene!
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