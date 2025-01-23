Uyku Düzenini Nasıl Düzeltebilirsin?

Vücudunun uykuya ihtiyacı var, ama ona yardım etmen gerekiyor! Bitki çayları, hafif egzersizler ve sağlıklı bir beslenme rutini uykunu düzene sokabilir. Aynı zamanda uykuya dalmanı kolaylaştıracak rahatlatıcı bir ortam yaratmayı da düşünebilirsin. Karanlık ve sessiz bir oda, kaliteli bir uyku için ideal bir başlangıç olacak. Kendine bu zamanı tanı, uykunun tadını çıkar!