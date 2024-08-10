Cildine Hangi Vitamin Çok İyi Gelirdi?
Cildine Hangi Vitamin Çok İyi Gelirdi?
Doğru vitaminler, cildimizin ihtiyacı olan besinleri sağlayarak, ona parlaklık, gençlik ve sağlıklı bir görünüm kazandırabilir. Peki, senin cildine hangi vitamin daha iyi gelirdi?
Bu testin sonunda söylüyoruz👇
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1. Cildindeki gözenekler ne durumda?
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2. Cildinin nem durumu hakkında ne söyleyebilirsin?
3. Sahip olduğun herhangi bir cilt sorununa karşı bir serum kullanıyor musun?
4. Cildindeki yaşlanma belirtileri nasıl?
5. Su tüketimin nasıl?
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