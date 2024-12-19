En Büyük Derdiniz Bu Olsun: Saç Dökülmesine Karşı 11 Etkili Çözüm

Saç dökülmesinde etkili olan şeylerden biri de yetersiz su tüketimidir. Eğer gün içinde yeteri kadar su içmezseniz saçlarınız cansız bir görünüme ulaşır. Bu nedenle sağlıklı ve parlak saçlar için bol bol su içmek gerekiyor. Bu sayede saç derinizin kurumasını da önlersiniz.