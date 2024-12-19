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En Büyük Derdiniz Bu Olsun: Saç Dökülmesine Karşı 11 Etkili Çözüm

etiket En Büyük Derdiniz Bu Olsun: Saç Dökülmesine Karşı 11 Etkili Çözüm

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
19.12.2024 - 18:01

Saç dökülmesi insanın modunu düşüren bir durum. Saçlarımız elimize geldikçe keyfimiz kaçıyor, saçlarımız da seyrekleşiyor. Saç dökülmesine karşı yapabileceğin birkaç çözümden bahsedeceğiz…

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1. Doğal yağlarla masaj yapın.

Hindistancevizi, badem, argan veya zeytinyağı… Bu doğal yağların hepsi saç köklerini besleme konusunda çok etkili. Bu yağları uygularken haftada birkaç kez saç diplerine masaj yaparak ilerleyebilirsiniz. Böylece saç köklerinizi güçlendirebilirsiniz.

2. Vitamin takviyeleri alın.

B7 olarak bilinen biotin, saç sağlığı için önemli vitaminlerden biri. Çünkü biotin eksikliği saç dökülmesine sebep olabiliyor. Saçları güçlendirmek, daha hızlı uzamasını sağlamak için biotin takviyesi almak size yardımcı olacaktır. Biotini hap olarak almak istemiyorsanız yumurta, badem, ceviz gibi gıdalardan da alabilirsiniz.

3. Aloe vera jelini kullanın.

Aloe vera gerçekten de birçok derde deva bir bitki. Aloe vera nasıl ki cilt sağlığı için faydalıysa saç derisi için de faydalı. Aloe vera jelini saç diplerinize sürerek 15-20 dakika bekletin ve sonrasında saçınızı temizleyin.

4. Yeşil çayı da bakım rutininize ekleyin.

Yeşil çayı saç bakımında nasıl kullanacağınızı hemen anlatalım. İki poşet yeşil çayı sıcak suda demleyin, ılımaya başladığında da saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. Ardından 10-15 dakika bekletip durulayın. Böylece saç kökleri beslenir ve dökülme azalır.

5. Elma sirkesi uygulayın.

Bir başka saç derisi masajı önerisini ise elma sirkesi için yapacağız. Elma sirkesi, saç derisinin pH dengesini düzenliyor. Bu sayede hem kepeklenme hem de saç dökülmesi azalıyor. Ancak sirkeyi saçınıza direkt uygulamamalısınız. Öncelikle suyla seyreltin, ardından 5-10 dakika bekletip yıkayın.

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6. Beslenmenizi protein ağırlıklı yapın.

Keratin bakımını mutlaka duymuşsunuzdur. Keratin, proteinden oluşuyor. Bu nedenle de saç bakımı için protein ağırlıklı beslenerek saçlarınızı güçlendirebilirsiniz. Balık, yumurta, kırmızı et ve baklagil gibi protein kaynaklarını tüketerek bu eksiği karşılayabilirsiniz.

7. Vücudunuzu nemlendirmek için su için.

Saç dökülmesinde etkili olan şeylerden biri de yetersiz su tüketimidir. Eğer gün içinde yeteri kadar su içmezseniz saçlarınız cansız bir görünüme ulaşır. Bu nedenle sağlıklı ve parlak saçlar için bol bol su içmek gerekiyor. Bu sayede saç derinizin kurumasını da önlersiniz.

8. Haftada bir saç maskesi uygulayın.

Saç maskesi de saç dökülmesini önleme konusunda etkili yollardan biri. Saç maskesini hazır satın alabileceğiniz gibi aynı zamanda evdeki malzemelerle doğal maskeler de hazırlayabilirsiniz. Bu yolla saç tellerinizi besler, güçlendirirsiniz.

9. Saçınıza ısı uygulamaktan kaçının.

Duş sonrası saçları kurutma, saçı şekillendirme gibi ısı uygulanan işlemler aslında saça çok fazla zarar veriyor. Bu işlemler sırasında ısı koruyucu spreylerden kullanmazsanız saçlarınız kuruyup zayıflayabiliyor. Zayıf saçlar da dökülme konusunda çok daha talihsiz oluyor.

10. Saçınızı düzenli olarak kestirin.

Saçı düzenli olarak kestirerek daha sağlıklı saçlara kavuşmak bir şehir efsanesi değil. Çünkü saçın uçları kırıldıkça daha fazla dökülmeye meyilli oluyor. Saçı düzenli olarak kestirince kırıklardan da kurtulmuş oluyoruz.

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11. Tarama sırasında çok sert olmayın.

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Son önerimiz ise taraklar konusunda olacak. Saçı ıslakken taramak veya sert taraklar kullanmak saçların kopmasına neden olabiliyor. Geniş dişli veya yumuşak bir tarak kullanarak saçlarınızı nazik hareketlerle taramalısınız. Ayrıca saçınızı uçlarını açarak tararsanız kopmaları da en aza indirmiş olursunuz.

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Radlands
Radlands
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