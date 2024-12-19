En Büyük Derdiniz Bu Olsun: Saç Dökülmesine Karşı 11 Etkili Çözüm
En Büyük Derdiniz Bu Olsun: Saç Dökülmesine Karşı 11 Etkili Çözüm
Saç dökülmesi insanın modunu düşüren bir durum. Saçlarımız elimize geldikçe keyfimiz kaçıyor, saçlarımız da seyrekleşiyor. Saç dökülmesine karşı yapabileceğin birkaç çözümden bahsedeceğiz…
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1. Doğal yağlarla masaj yapın.
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2. Vitamin takviyeleri alın.
3. Aloe vera jelini kullanın.
4. Yeşil çayı da bakım rutininize ekleyin.
5. Elma sirkesi uygulayın.
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6. Beslenmenizi protein ağırlıklı yapın.
7. Vücudunuzu nemlendirmek için su için.
8. Haftada bir saç maskesi uygulayın.
9. Saçınıza ısı uygulamaktan kaçının.
10. Saçınızı düzenli olarak kestirin.
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11. Tarama sırasında çok sert olmayın.
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