Çıkalı 7 Sene Olmuş! 2018 Yılının Hit Parçaları

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
27.08.2025 - 23:30

Zaman gerçekten su gibi akıyor! Daha dün gibi hatırladığımız o şarkılar, aslında tam 7 yıl önce dillere düşmüştü. 2018, hem dünya çapında hem de Türkiye’de müziğin altın yıllarından biriydi. Dans ettiren ritimler, ezberlenen nakaratlar ve hâlâ radyolarda dönen hitler… O yıl çıkan bazı parçalar bugün bile etkisini yitirmedi. Şimdi biraz geriye saralım ve 2018’in müzik listelerine damga vuran o efsane şarkılara birlikte göz atalım!

1. Aleyna Tilki YALNIZ ÇİÇEK ft. Emrah Karaduman

2. Imagine Dragons - Believer

3. Mabel Matiz - Öyle Kolaysa

4. Camila Cabello - Havana (Audio) ft. Young Thug

5. TARKAN - Beni Çok Sev

6. Buray - Sahiden

7. Manuş Baba - Eteği Belinde

8. Ersay Üner - İki Aşık

9. Dua Lipa - New Rules

10. Lafügüzaf - Gökhan Türkmen

11. Edis - Yalan

12. Ed Sheeran - Shape of You

