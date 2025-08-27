Çıkalı 7 Sene Olmuş! 2018 Yılının Hit Parçaları

Zaman gerçekten su gibi akıyor! Daha dün gibi hatırladığımız o şarkılar, aslında tam 7 yıl önce dillere düşmüştü. 2018, hem dünya çapında hem de Türkiye’de müziğin altın yıllarından biriydi. Dans ettiren ritimler, ezberlenen nakaratlar ve hâlâ radyolarda dönen hitler… O yıl çıkan bazı parçalar bugün bile etkisini yitirmedi. Şimdi biraz geriye saralım ve 2018’in müzik listelerine damga vuran o efsane şarkılara birlikte göz atalım!