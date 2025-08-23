“Çift Aşamalı Temizlik” Ne Demek? Son Zamanların En Popüler Cilt Bakım Adımını Detaylarıyla Açıklıyoruz!

Bu rutine başlamak için tek ihtiyacınız olan şey, cilt tipinize uygun bir yağ bazlı temizleyici ve bir su bazlı temizleyici edinmek. İyi haber şu ki bu ürünlerin çoğu artık çok kolay ulaşılabilir ve her bütçeye uygun seçenek mevcut. Yani temiz ve ışıldayan bir cilt için bu iki adımlı rutini uygulamaya başlamak sandığınızdan çok daha kolay.