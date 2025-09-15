onedio
Dava Ertelendi: CHP'de Özgür Özel'in Görevden Alınması, Yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atanması Talep Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.09.2025 - 10:54 Son Güncelleme: 15.09.2025 - 11:23

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38’inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21’inci Olağanüstü Kurultayının iptali için açtığı davanın duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Davaya katılan Lütfü Savaş'ın avukatı Üregen, kurultay öncesi görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin dava bitinceye kadar tedbiren atanmasını, Özgür Özel ve yönetiminin kararlarının yok hükmünde sayılmasını talep etti.

Öte yandan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davayı erteledi. Duruşmaya, 24 Ekim Cuma günü devam edilecek.

CHP Kurultay Davası Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın dördüncü duruşması, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegelerin, 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nın, bir başka delege tarafından da '6 Nisan'da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın yok hükmünde olduğunun tespiti, iptali ve tedbir kararının istenmesi' talebiyle açtığı dava dosyaları birleştirilmişti.

Birleştirilen davaya, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam edildi. Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası'ndaki duruşmaya, CHP'nin avukatları ile davacı avukatları katıldı. 

Davaya katılan tarafların yoğun olması nedeniyle duruşma salonunun değiştirilmesi talep edildi. Hakim talebi reddetti. Feri müdahillerin avukatlarının kayıt altına alınmasıyla duruşma başladı. Hakim, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosyaların dava dosyasına girdiğini bildirdi.

Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Üregen, Özgür Özel ve ekibinin tedbiren görevden alınmasını talep etti.

Lütfü Savaş'ın avukatı Üregen, kurultay öncesi görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin dava bitinceye kadar tedbiren atanmasını, Özgür Özel ve yönetiminin kararlarının yok hükmünde sayılmasını talep etti.

Üregen, taleplerini şöyle sıraladı:

-Kamu düzeninin korunması için mutlak butlanla sakatlanmış kurultay ile seçilmiş partinin Genel Başkanı Özgür Özel ile MKYK, PM ve YDK üyelerini tedbiren görevden uzaklaştırılmasına,

-Özel ve ekibinin kurultay sonrası aldığı tüm kararların yok hükmünde sayılmasına.

CHP'nin 38'inci Olağan ve 21'inci Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan dava duruşması devam ederken CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

CHP'nin 38'inci Olağan ve 21'inci Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davanın dördüncü duruşması, Ankara'da 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşma devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, haftalık rutin MYK toplantısına CHP Genel Merkez'de başkanlık ediyor. Saat 10.10 itibarıyla başlayan MYK toplantısında CHP Lideri Özel ve kurmayları davayı takip ediyor.

