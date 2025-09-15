Dava Ertelendi: CHP'de Özgür Özel'in Görevden Alınması, Yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atanması Talep Edildi
CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38’inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21’inci Olağanüstü Kurultayının iptali için açtığı davanın duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Davaya katılan Lütfü Savaş'ın avukatı Üregen, kurultay öncesi görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin dava bitinceye kadar tedbiren atanmasını, Özgür Özel ve yönetiminin kararlarının yok hükmünde sayılmasını talep etti.
Öte yandan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davayı erteledi. Duruşmaya, 24 Ekim Cuma günü devam edilecek.
CHP Kurultay Davası Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.
Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Üregen, Özgür Özel ve ekibinin tedbiren görevden alınmasını talep etti.
CHP'nin 38'inci Olağan ve 21'inci Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan dava duruşması devam ederken CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.
