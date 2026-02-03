Cem Yılmaz'dan Videosunda G.O.R.A. Göndermesi Yapan Halıcıya Yanıt Gecikmedi
Cem Yılmaz'ın 2004 yılında vizyona giren bilimkurgu soslu G.O.R.A. filmi Türk sinemasının en çok izlenen komedi filmlerinden. Hatta filmde geçen replikler günümüzde bile sohbetlerde kullanılıyor. Genç bir esnaf da halılarını Instagram sayfasından tanıtırken G.O.R.A.'nın baş karakteri Arif Işık'ın halı satma sahnesine gönderme yaptı. Ünlü komedyen o videoyu yorumsuz bırakmadı.
Genç esnaf Arif Işık karakterinin İngiliz turistlere halı sattığı sahnenin seslerini arkaplan olarak kullandı.
Cem Yılmaz ise video için işletmeciyi tebrik etti.
