Cem Yılmaz'dan Videosunda G.O.R.A. Göndermesi Yapan Halıcıya Yanıt Gecikmedi

Cem Yılmaz'dan Videosunda G.O.R.A. Göndermesi Yapan Halıcıya Yanıt Gecikmedi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.02.2026 - 17:55

Cem Yılmaz'ın 2004 yılında vizyona giren bilimkurgu soslu G.O.R.A. filmi Türk sinemasının en çok izlenen komedi filmlerinden. Hatta filmde geçen replikler günümüzde bile sohbetlerde kullanılıyor. Genç bir esnaf da halılarını Instagram sayfasından tanıtırken G.O.R.A.'nın baş karakteri Arif Işık'ın halı satma sahnesine gönderme yaptı. Ünlü komedyen o videoyu yorumsuz bırakmadı.

Genç esnaf Arif Işık karakterinin İngiliz turistlere halı sattığı sahnenin seslerini arkaplan olarak kullandı.

Cem Yılmaz ise video için işletmeciyi tebrik etti.

İşletmeci de 'Abi yolun düşerse dükkana gelir misin? Seni Prens Charles yapmak istiyoruz.' cevabını vererek ufak bir teklifte bulundu. Yorumun ardından işletmenin takipçi sayısında gözle görülür bir yükseliş yaşandı.

