Tarkan’ın İzdiham Sırasındaki Duyarlı Davranışı Takdir Topladı

Yıllardır değişmeyen yıldız ışıltısı, sahnedeki enerjisi ve hayranlarıyla kurduğu özel bağ sayesinde her konseri adeta bir olaya dönüşen Tarkan, bu kez şarkılarından çok davranışlarıyla alkış topladı.

İstanbul’daki konser alanı önünde yoğun kalabalık oluşurken, Tarkan’ı yakından görmek isteyen hayranlar izdihama neden oldu. Kalabalık içinde bulunan bir çocuğu fark eden Megastar, duruma anında müdahale ederek çocuğun zarar görmemesi için güvenli bir şekilde alandan çıkarılmasını istedi. O anlar çevredekilerin ve sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı.