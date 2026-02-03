onedio
Tarkan’ın İzdiham Sırasındaki Duyarlı Davranışı Takdir Topladı

Ecem Dalgıçoğlu
03.02.2026 - 15:07

Megastar Tarkan, İstanbul’da verdiği konserlerle bir kez daha hem müzik hem de magazin gündeminin merkezine oturdu. Sahnedeki enerjisi kadar hayranlarıyla kurduğu samimi bağla da yıllardır takdir toplayan Tarkan, bu kez konser alanı önünde yaşanan bir anla sosyal medyada gündem oldu.

Tarkan, İstanbul’da verdiği konserlerle bir kez daha Türkiye gündeminin zirvesine yerleşti.

Yıllardır değişmeyen yıldız ışıltısı, sahnedeki enerjisi ve hayranlarıyla kurduğu özel bağ sayesinde her konseri adeta bir olaya dönüşen Tarkan, bu kez şarkılarından çok davranışlarıyla alkış topladı.

İstanbul’daki konser alanı önünde yoğun kalabalık oluşurken, Tarkan’ı yakından görmek isteyen hayranlar izdihama neden oldu. Kalabalık içinde bulunan bir çocuğu fark eden Megastar, duruma anında müdahale ederek çocuğun zarar görmemesi için güvenli bir şekilde alandan çıkarılmasını istedi. O anlar çevredekilerin ve sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı.

İşte o anlar:

