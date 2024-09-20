Cazip Gelebilir ama Riskli de: Kaldıraçlı İşlemler Hakkında Bilmeniz Gereken 12 Bilgi

Kaldıraç, yatırımcıların ellerindeki sermayenin üzerinde işlem yapmasına olanak tanıyan bir araçtır. Bu daha küçük bir sermaye ile daha büyük bir pozisyon açmanızı sağlar. Örneğin, 1:10 kaldıraç oranı 1000 TL’lik sermayenizle 10.000 TL’lik işlem yapabilmenizi sağlar.

Kaldıraç, potansiyel kazançları artırırken aynı oranda zarar riskini de yükseltir. Bu nedenle kaldıraçlı işlemler yaparken bilinçli ve dikkatli olmak şarttır.