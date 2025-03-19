Google'ın Algoritma Değişikliğine TBMM'den Rest: "Halkın Haber Alma Hakkını Sınırlandırıyor"

TRT Haber'in aktardığına göre TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google'ın algoritma değişikliğini görüşmek üzere Perşembe günü bir toplantı düzenleyecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Google'ın bu değişikliklerinin yayıncılar üzerinde baskı oluşturduğunu aktardı. 2024 yılında yapılan bazı değişiklikler nedeniyle geçtiğimiz aylarda da aynı sorunlar yaşanmıştı.

Google'ın şeffaf olmadığını belirten Yayman, bu durumun rekabeti ortadan kaldırdığını ve halkın haber alma hakkının elinden alındığını belirtti.

Yayman,'Dijital platformlar, medya çeşitliliğini ve bağımsız haberciliği tehdit eden politikalarına derhal son vermelidir. Google'ın medya kuruluşlarını ekonomik olarak zor durumda bırakan ve halkın haber alma hakkını sınırlandıran politikalarına karşı net bir duruş sergileyeceğiz. ' dedi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun süreci yakından takip ettiğini belirten isim, medya kuruluşlarının bu süreçte yalnız bırakılmaması gerektiğini ekledi.