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Google'ın Algoritma Değişikliğine TBMM'den Rest: "Halkın Haber Alma Hakkını Sınırlandırıyor"

Google'ın Algoritma Değişikliğine TBMM'den Rest: "Halkın Haber Alma Hakkını Sınırlandırıyor"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.03.2025 - 17:48

Google'ın 'keşfet' algoritmalarında bir değişikliğe gidildi. Bu değişiklik, bazı haber sitelerinin trafiğinin sıfırlanmasına neden olurken bazı platformlar ise ön plana çıkmaya başladı. Ortaya çıkan bu durum,  TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman tarafından 'haksız rekabet' olarak değerlendirildi. TRT Haber'in aktardığına göre, Google'ın son algoritma değişikliği Perşembe günü düzenlenen toplantıda TBMM Dijital Mecralar Komisyonu tarafından görüşülecek.

Kaynak: TRT Haber

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Google'ın algoritma değişiklikleri TBMM'de.

Google'ın algoritma değişiklikleri TBMM'de.

TRT Haber'in aktardığına göre TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google'ın algoritma değişikliğini görüşmek üzere Perşembe günü bir toplantı düzenleyecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Google'ın bu değişikliklerinin yayıncılar üzerinde baskı oluşturduğunu aktardı. 2024 yılında yapılan bazı değişiklikler nedeniyle geçtiğimiz aylarda da aynı sorunlar yaşanmıştı.

Google'ın şeffaf olmadığını belirten Yayman, bu durumun rekabeti ortadan kaldırdığını ve halkın haber alma hakkının elinden alındığını belirtti.

Yayman,'Dijital platformlar, medya çeşitliliğini ve bağımsız haberciliği tehdit eden politikalarına derhal son vermelidir. Google'ın medya kuruluşlarını ekonomik olarak zor durumda bırakan ve halkın haber alma hakkını sınırlandıran politikalarına karşı net bir duruş sergileyeceğiz. ' dedi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun süreci yakından takip ettiğini belirten isim, medya kuruluşlarının bu süreçte yalnız bırakılmaması gerektiğini ekledi.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Google, 2024 yılında yaptığı bazı algoritma değişiklikleri ile tepkilere neden olmuştu. Ekim ayında bazı sitelerin trafikleri tamamen sıfırlanmış, Google'ın bazı platformları daha fazla ön plana çıkardığı görülmüştü. Yayman, bu konuya dair yaptığı açıklamada bazı yayın platformlarına ayrıcalık tanındığını belirtti. Yayman 'Google'ın aldığı tek taraflı kararlar, medya kuruluşlarını zor durumda bırakıyor ve bu durum artık tahammül sınırlarını aştı. Bağımsız ve yerel haber kaynakları dijitalde görünmez hale getirilirken, belirli medya kuruluşlarına ayrıcalık tanınmaktadır.' ifadelerini kullandı. 

Google'ın yeni algoritmasının yalnızca bu mecraları değil vatandaşı da etkilediği belirtildi. Halkın haber alma özgürlüğünün tehdit edildiği aktarıldı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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