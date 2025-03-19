Google'ın Algoritma Değişikliğine TBMM'den Rest: "Halkın Haber Alma Hakkını Sınırlandırıyor"
Google'ın Algoritma Değişikliğine TBMM'den Rest: "Halkın Haber Alma Hakkını Sınırlandırıyor"
Google'ın 'keşfet' algoritmalarında bir değişikliğe gidildi. Bu değişiklik, bazı haber sitelerinin trafiğinin sıfırlanmasına neden olurken bazı platformlar ise ön plana çıkmaya başladı. Ortaya çıkan bu durum, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman tarafından 'haksız rekabet' olarak değerlendirildi. TRT Haber'in aktardığına göre, Google'ın son algoritma değişikliği Perşembe günü düzenlenen toplantıda TBMM Dijital Mecralar Komisyonu tarafından görüşülecek.
Kaynak: TRT Haber
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Google'ın algoritma değişiklikleri TBMM'de.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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