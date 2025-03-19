Ekonomik Özgürlük Endeksi Nedir? Ülkelere Göre Ekonomik Özgürlüğünü Kazanan Bireylerin Oranları

Hukukun üstünlüğü kategorisinin alt kategorisinde mülkiyet hakları, yargısal etkinlik ve hükümetin dürüstlüğü yer alıyor. Burada kişilerin mülkiyet haklarının ne kadar korunduğu, hükümetin şeffaflığı ve yargının bağımsızlığı gibi konularda değerlendirmeler yapılıyor.

Bir başka kategori ise hükümetin boyutu. Bunun alt kategorisinde ise vergi yükü, devlet harcamaları ve mali sağlık yer alıyor. Yani ölçüm yapılırken kamu harcamalarına, kişilerin ya da işletmelerin vergi yüküne ve vergi oranlarına bakılıyor.