Ekonomik Özgürlük Endeksi Nedir? Ülkelere Göre Ekonomik Özgürlüğünü Kazanan Bireylerin Oranları
Ekonomik Özgürlük Endeksi Nedir? Ülkelere Göre Ekonomik Özgürlüğünü Kazanan Bireylerin Oranları
Ekonomik özgürlük endeksi aslında bir ölçüm şekli. Ülkelerin ekonomik bağımsızlıklarının ölçüldüğü bir endeks olan Ekonomik Özgürlük Endeksi, The Heritage Foundation tarafından ölçülüyor. Bu konuda daha detaylı bilgi için sizi içeriğe alalım!
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Önce ekonomik özgürlüğün ne olduğuna bakalım tabii.
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Bu özgürlük bir sorumluluk da getiriyor elbette.
Tabii ki ekonomik özgürlük sadece birey için güzel bir şey değil, bunun yanında ülke refahı için de gerekli!
Ekonomik Özgürlük Endeksini ölçen The Heritage Foundation da bir ekonomik özgürlük tanımı yapmış.
Ekonomik Özgürlük Endeksinin The Heritage Foundation tarafından ölçüldüğünü söyledik.
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Bu endeksle ülkelerin ekonomi politikalarından ticarete, ülkenin hukuk sisteminden vergi yüküne her şeye bakılıyor.
Peki bu endeks ölçüm yaparken nelere bakıyor?
4 kategoriden bahsettik, bunlar neler onlara da bir bakalım...
Bu 4 grubun alt kategorileri de var demiştik. Bunlara da bir bakalım...
Diğer 2 grup ise şöyle:
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Tabii endeksin ölçümünü de anlatmamız lazım!
Puanlara göre ülkelerin değerlendirmesi ise şöyle:
2025 yılında ölçümler nasılmış?
2024 yılındaki verileri de bir inceleyelim o zaman.
Saydığımız ülkelerin 2023 performanslarına da bakalım mı?
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Peki Türkiye ne durumda?
Son olarak bir de en düşük sıralaması olan ülkelere bakalım.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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