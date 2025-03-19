Yatırım Alışkanlıklarına Göre Hangi Çağa Aitsin?
Yatırım Alışkanlıklarına Göre Hangi Çağa Aitsin?
Görüyoruz ki birileri hangi çağa ait olduğunu öğrenmek istiyor! Bunu finansal açıdan öğrenmek istediğini düşündük ve bir test hazırladık.
Neye, ne kadar ve ne zaman yatırım yaptığına göre hangi çağa ait olduğunu söyleyeceğiz.
Not: Testimiz eğlence amaçlıdır.
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Maaşını alır almaz ilk yaptığın şey ne oluyor?
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Bir hayırsever karşına çıktı ve "Bu para senin, istediğini yap" deyip sana 1.000.000 TL verdi. Sonrasında kaçıp gitti. Bu parayla ne yaparsın?
Maddi açıdan geleceğe yönelik en büyük hedefin, bunlardan hangisine benziyor?
Para biriktirme konusunda neye güveniyorsun?
Büyük araştırmalar sonucunda bir kripto paranın yükselişe geçeceğini öğrendin ama kazanmak için cebindeki son paranı ona yatırman gerekiyor. Yatırır mıydın?
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Teknoloji yatırımları hakkında ne düşünüyorsun?
Zor zamanlar için kenarda birikimin var mı?
Son olarak şunu soralım: Eğer bir ekonomist olsaydın, insanlara hangi öğüdü verirdin?
Taş Devri!
Orta Çağ!
Yakın Çağ!
Sen gelecekten geliyor olabilir misin?
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