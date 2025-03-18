Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Halka Arz Her Zaman Kazandırır mı?

Halka arz süreci, belirli kurallar ve denetimler çerçevesinde gerçekleşir. Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu halka arz için şirketlerin belirli kriterleri karşılamasını şart koşar. Bunlar arasında belirli bir sermaye büyüklüğüne sahip olmak, bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlar sunmak ve bazı durumlarda kâr etmiş olmak gibi şartlar yer alır. Yani her şirket halka arz edilemez ve süreci tamamlayanlar da her zaman iyi bir yatırım fırsatı sunmayabilir.