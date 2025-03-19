Protestolar İstifa Getirdi: Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic İstifa Etti
Protestolar İstifa Getirdi: Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic İstifa Etti
Sırbistan’da 1 Kasım 2024’te meydana gelen tren kazasında 15 kişi yaşamını yitirmişti. Kazanın ardından Sırbistan halkı aylarca eylem gerçekleştirmişti. Geçen günlerde yaklaşık 1 milyon Sırbistanlı başkentte sokağa çıkıp hükümeti istifaya çağırmıştı. Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic istifa etti.
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Sırbistan’da kasım ayından bu yana halk eylemde.
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Protestolar istifa getirdi: Başbakan istifa etti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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