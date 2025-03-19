onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Protestolar İstifa Getirdi: Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic İstifa Etti

Protestolar İstifa Getirdi: Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic İstifa Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.03.2025 - 17:30

Sırbistan’da 1 Kasım 2024’te meydana gelen tren kazasında 15 kişi yaşamını yitirmişti. Kazanın ardından Sırbistan halkı aylarca eylem gerçekleştirmişti. Geçen günlerde yaklaşık 1 milyon Sırbistanlı başkentte sokağa çıkıp hükümeti istifaya çağırmıştı. Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic istifa etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sırbistan’da kasım ayından bu yana halk eylemde.

Sırbistan’da kasım ayından bu yana halk eylemde.

Nedeni ise Kasım 2024’te yaşanan tren kazası. Novi Sad’da tren istasyonunda 1 Kasım 2024’te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Bu tren kazasının ardından Sırbistan halkı  hükümete istifa çağrısında bulunmuştu. Aylardır süren protestoların ardından geçen günlerde yaklaşık 1 milyon kişi sokağa çıkmıştı. Vatandaşlar tren kazasında sorumluluğu bulunanların cezalandırılmasını talep etmişti.

Protestolar istifa getirdi: Başbakan istifa etti.

Protestolar istifa getirdi: Başbakan istifa etti.

Aylar süren protestolar beklenen istifayı getirdi.  Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic istifa etti.

İstifanın ardından 30 günlük kritik süreç bekleniyor. Yeni hükümet kurulmazsa sonrası son genel seçimden sadece bir buçuk yıl sonra, 8 Haziran’da erken seçime gidecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
43
12
5
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın