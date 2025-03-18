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Borç Yönetimi Konusunda Ne Kadar İyisin?

etiket Borç Yönetimi Konusunda Ne Kadar İyisin?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
18.03.2025 - 17:01

Kredi kartı limitleri, alışverişler, ay sonu geldiğinde “Ne kadar harcadım?” sorusu... İşte bunların hepsi bir araya gelince, finansal zekanı ölçmenin tam zamanı! 💳

Hadi bakalım, bu borç meselesinde kim kimi yönetiyor, biz de görelim! Hazır mısın? 🚀

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1. Maaşın yattı! İlk işin ne olur?

2. Bir ürünü alırken peşin mi alırsın yoksa taksitle mi?

3. Ailenden maddi destek istedin. Tepkileri:

4. Sadece kampanya için kredi kartı çıkardığın oldu mu?

5. Ay sonuna 5 gün kaldı ve cebinde sadece 80 TL var. Plan ne?

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6. Finansal idolün kim?

7. Sırf kargo bedava olsun diye sepete fazladan ürün eklediğin oldu mu?

8. Son olarak… Bir arkadaşın borç batağına saplanmış durumda. Senden tavsiye istiyor. Ne dersin?

Finans Gandalf’ı

Sen resmen para yönetiminde level atlamışsın, helal olsun! Harcamalarını ince ince planlayan, kredi kartı ekstresini görünce paniklemek yerine analiz yapan, borcunu borçla değil mantıkla yöneten nadir insanlardansın.

“Bir kahve 50 TL değil, aslında zamanında yapılmamış bir yatırım” diyebilecek kadar farkındalıklısın. Muhtemelen arkadaş grubunda da para konularında ilk sana danışılıyordur. 'Kredi mi çeksem?' sorusuna cevap veren, 'şuraya yatırım yapsak mı?' diye fikir alınan kişisin.

Eğer bir gün kendi kişisel finans podcast’ini açarsan, ilk dinleyicilerinden biri ben olacağım! 🎧

Ay sonuna kadar yaşayanlar derneği üyesi...

Senin hayattaki temel hedefin belli: Ayın sonunu görmek. Bütçe yapmaya çalışıyorsun, plan da yapıyorsun aslında ama bir bakmışsın, dışarıda yenen iki yemek ve “bir şey olmaz ya” denilen bir alışverişle her şey kaymış. Ama sende şöyle bir yetenek var: Parayı yetirmeyi biliyorsun. Kimi zaman bir simit + çay kombinasyonuyla günü kapatıp, kimi zaman da 5 TL indirim için market market dolaşıyorsun.

İçindeki “kendimi ödüllendirmeliyim” sesi bazen fazla yüksek konuşuyor ama hâlâ her şey kontrol altında sayılır... Şimdilik.

Kayıp denge savaşçısı!

Senin hayatın sürekli bir “ya tutarsa” havasında geçiyor. Bir ay tüm ödemeleri eksiksiz halledip, “bu ay çok iyiydim ya” diyorsun; sonraki ay sabah uyanınca “kaç para eksiğim var acaba?” diye iç geçiren birine dönüşüyorsun. Yani aslında potansiyelin yüksek ama istikrar konusunda biraz sallanıyorsun.

Harcamalarında “ya bu çok iyi fırsat, kaçmaz” diye düşündüğün anlar biraz fazla oluyor. Finansal farkındalığın var ama uygulamada bazen gönlün başka, cüzdanın başka konuşuyor.

Disiplinli olmayı başarırsan, gerçekten çok iyi yerlere gelebilirsin. Biz sana güveniyoruz, hadi o plan defterini bir yerden çıkar!

Kredi kartıyla sonsuzluk ve ötesi...

Senin için harcama yapmak adeta bir yaşam tarzı olmuş. Kredi kartı limiti artınca sevinç çığlığı atan, “bu borcu şundan kapatırım, onu da şununla döndürürüm” gibi ileri seviye borç akrobatlığı yapan biri olabilirsin. Ama artık dürüst olalım: O kredi kartı seni değil, sen onu yönetmelisin!

Bir noktada “neden hep borç ödüyorum ama hiç borç bitmiyor?” diye kendine soruyorsan, işte o an aydınlanma anı olabilir. Belki küçük bir adım, mesela haftalık harcama listesi yapmak ya da “gereksiz alışveriş” listesini duvara asmak... Küçük adımlarla büyük farklar yaratabilirsin. Sen yeter ki istekli ol, biz senin yanındayız!

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Ecem Bekar
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