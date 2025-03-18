Borç Yönetimi Konusunda Ne Kadar İyisin?
Borç Yönetimi Konusunda Ne Kadar İyisin?
Kredi kartı limitleri, alışverişler, ay sonu geldiğinde “Ne kadar harcadım?” sorusu... İşte bunların hepsi bir araya gelince, finansal zekanı ölçmenin tam zamanı! 💳
Hadi bakalım, bu borç meselesinde kim kimi yönetiyor, biz de görelim! Hazır mısın? 🚀
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1. Maaşın yattı! İlk işin ne olur?
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2. Bir ürünü alırken peşin mi alırsın yoksa taksitle mi?
3. Ailenden maddi destek istedin. Tepkileri:
4. Sadece kampanya için kredi kartı çıkardığın oldu mu?
5. Ay sonuna 5 gün kaldı ve cebinde sadece 80 TL var. Plan ne?
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6. Finansal idolün kim?
7. Sırf kargo bedava olsun diye sepete fazladan ürün eklediğin oldu mu?
8. Son olarak… Bir arkadaşın borç batağına saplanmış durumda. Senden tavsiye istiyor. Ne dersin?
Finans Gandalf’ı
Ay sonuna kadar yaşayanlar derneği üyesi...
Kayıp denge savaşçısı!
Kredi kartıyla sonsuzluk ve ötesi...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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