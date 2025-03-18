Borç Yönetimi Konusunda Ne Kadar İyisin?

Sen resmen para yönetiminde level atlamışsın, helal olsun! Harcamalarını ince ince planlayan, kredi kartı ekstresini görünce paniklemek yerine analiz yapan, borcunu borçla değil mantıkla yöneten nadir insanlardansın.

“Bir kahve 50 TL değil, aslında zamanında yapılmamış bir yatırım” diyebilecek kadar farkındalıklısın. Muhtemelen arkadaş grubunda da para konularında ilk sana danışılıyordur. 'Kredi mi çeksem?' sorusuna cevap veren, 'şuraya yatırım yapsak mı?' diye fikir alınan kişisin.

Eğer bir gün kendi kişisel finans podcast’ini açarsan, ilk dinleyicilerinden biri ben olacağım! 🎧