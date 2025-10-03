Cazın Efsanevi Nefesi: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Louis Armstrong

Henüz 7 yaşında, bir Yahudi ailesiyle tanıştı. Karnoffsky ailesi, onu kendi evlatları gibi kabul etti ve Louis’e müzikle tanıştırdı. O dönemde, Karnoffsky’lerin dükkanının önünde teneke çalarak başladığı müzik yolculuğu, onu bir başka dünyaya götürecekti.

11 yaşına geldiğinde, New Orleans Home for Colored Waifs okuluna gönderildi ve burada kornetle tanıştı. O günden sonra, kornet, Armstrong’un en yakın dostu oldu. Bir yandan sokaklarda şarkı söylerken, diğer yandan müzik gruplarında çalmaya başladı.