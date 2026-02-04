onedio
Casusluk Soruşturmasında TELE 1'in Suçta Araç Olarak Kullanıldığı İddiasıyla Müsaderesi İstendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.02.2026 - 18:50

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında “siyasal casusluk” suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Dosyanın sonuçlanmasının ardından dört isim hakkında kamu davası açıldı.

TELE 1 için de soruşturmada müsadere istendi.

TELE 1 ve Merdan Yanardağ da casusluk soruşturmasında yer alıyordu.

Merdan Yanardağ için Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan gibi hapis cezası istenirken TELE 1 için başka bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre 'casusluk iddianamesinde TELE 1 TV kanalının suçta araç olarak kullanıldığı, bu haliyle TCK'nın 60/12 delaletiy|e 54/1 maddesi gereğince müsaderesi istendi.'

Müsadere nedir?

Hukukta müsadere, suçun işlenmesinde kullanılan, suçtan elde edilen ya da suçla bağlantısı bulunan eşya ve kazançların mahkeme kararıyla devlet mülkiyetine geçirilmesini ifade eder. Ceza yargılaması sonucunda uygulanan bu tedbir, suçtan doğan maddi menfaatlerin ortadan kaldırılmasını ve benzer fiillerin önlenmesini amaçlar; müsadereye konu olan malvarlığı unsurları, hükmün kesinleşmesiyle birlikte kamuya devredilir.

