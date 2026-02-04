Casusluk Soruşturmasında TELE 1'in Suçta Araç Olarak Kullanıldığı İddiasıyla Müsaderesi İstendi

Merdan Yanardağ için Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan gibi hapis cezası istenirken TELE 1 için başka bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre 'casusluk iddianamesinde TELE 1 TV kanalının suçta araç olarak kullanıldığı, bu haliyle TCK'nın 60/12 delaletiy|e 54/1 maddesi gereğince müsaderesi istendi.'