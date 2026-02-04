Casusluk Soruşturmasında TELE 1'in Suçta Araç Olarak Kullanıldığı İddiasıyla Müsaderesi İstendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında “siyasal casusluk” suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Dosyanın sonuçlanmasının ardından dört isim hakkında kamu davası açıldı.
TELE 1 için de soruşturmada müsadere istendi.
TELE 1 ve Merdan Yanardağ da casusluk soruşturmasında yer alıyordu.
Müsadere nedir?
