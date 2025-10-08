onedio
Çarşamba Günü Hangi Diziler Var? Kanal D, Star, ATV, Show TV, NOW ve TRT 1 Yayın Akışı

Çarşamba Günü Hangi Diziler Var? Kanal D, Star, ATV, Show TV, NOW ve TRT 1 Yayın Akışı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.10.2025 - 19:02

Televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı devam ediyor. Çarşamba günleri izleyenlerin yakından takip ettiği diziler ekranlarda yerini alıyor. Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti ve Bahar dizileri reyting mücadelesine devam ederken sosyal medyada diziler sık sık gündem oluyor. Televizyon ekranlarında 'bugün hangi diziler var?' sorusu ise sürekli araştırılıyor.

Peki Çarşamba günü hangi diziler var? 

İşte 8 Ekim Çarşamba TV yayın akışı.

Bugün Hangi Diziler Var?

Bugün Hangi Diziler Var?

8 Ekim Çarşamba günü dizileri aşağıdaki gibidir:

Kanal D Çarşamba Yayın Akışı

Kanal D Çarşamba Yayın Akışı

Star TV Çarşamba Yayın Akışı

Star TV Çarşamba Yayın Akışı

  • 07:00 İstanbullu Gelin

  • 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

  • 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

  • 16:15 Söz

  • 19:00 Star Haber

  • 20:00 Sahipsizler

  • 00:15 Çarpıntı

ATV Çarşamba Yayın Akışı

ATV Çarşamba Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

  • 13:00 atv Gün Ortası

  • 14:00 Gözleri Karadeniz

  • 16:00 Esra Erol'da

  • 19:00 ATV Ana Haber

  • 20:00 Can Borcu

  • 00:20 Aşk ve Gözyaşı

Show TV Çarşamba Yayın Akışı

Show TV Çarşamba Yayın Akışı
TRT 1 Çarşamba Yayın Akışı

TRT 1 Çarşamba Yayın Akışı

  • 09:25 Adını Sen Koy

  • 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

  • 13:15 Seksenler

  • 14:20 Teşkilat

  • 17:45 Lingo Türkiye

  • 19:00 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Gönül Dağı

  • 23:30 3'te 3

  • 00:45 Cennetin Çocukları

NOW Çarşamba Yayın Akışı

NOW Çarşamba Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)

  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

  • 12:30 Yasak Elma

  • 13:30 En Hamarat Benim

  • 16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

  • 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

  • 20:00 Ben Leman

  • 22:45 Halef: Köklerin Çağrısı

  • 01:30 Kıskanmak

TV8 Çarşamba Yayın Akışı

TV8 Çarşamba Yayın Akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gel Konuşalım

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
