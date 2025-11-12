Çalışma Kültüründe Şefkat: Güvenin Yeni Sermayesi

Şefkat, yöneticiyi edilgen yapmaz; aksine cesaretlendirir. Gerçek lider, zorbalık etmeden zorlamayı bilir. Çünkü insan konfor alanında potansiyelini gerçekleştiremez. Potansiyelini kullanmayan çalışan ise önce sıkılır, sonra uzaklaşır.

Acar Baltaş’ın tanımıyla şefkatli lider, “empatiyle kararlılığı dengeleyebilen” kişidir; fazla empati disiplini yok eder, fazla mesafe bağı koparır (Baltaş, Şefkatli Liderlik).

Bu nedenle bilge lider hem insanın doğasını hem de kurumun ihtiyacını görür; gerçeği söyler ama yıkmadan, uyarır ama utandırmadan.

Liderin görevi, ima etmeden, sözü uzatmadan, şiddetsiz bir açık sözlülükle gerçeği ortaya koymaktır. Bu hem bilgelik hem etik hem de iletişim becerisi ister.

Zira “doğruyu” söylemek kolaydır; “doğru zamanda, doğru tonda” söylemek ise ustalık.

Harvard Business Review’da yer alan bir araştırmaya göre, bilgelik ve şefkati birlikte uygulayan liderlerin kurumlarındaki iş tatmini %85, bağlılık %61, tükenmişlik oranı ise %64 daha düşüktür (Baltaş, Şefkatli Liderlik, 2020).

Demek ki şefkat, performansın önünde bir engel değil; tam tersine, onun sürdürülebilir zemini.

Bugün liderden beklenen sadece strateji değil, bilgeliktir. Etik anlayışı gelişmiş, değerleriyle tutarlı, insanı motive etmenin psikolojisini bilen yöneticiler dönemi başladı.

Genç bir çalışanın bu derinliği tek başına taşıması beklenemez — işte bu noktada bilge lider devreye girer: Dinler, anlamlandırır, eksikleri fark eder ve tamamlamaya rehberlik eder.