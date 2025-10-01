Çalışırken Susuzluğu Önlemenin 11 Stratejisi

Telefonuna su için alarm ekleyebilirsin. Bu tarz hatırlatıcılar su içmeyi senin için daha eğlenceli haline getirecektir. Günde 8 bardak su içmeyi bu şekilde kendine hatırlatabilirsin. Hem bu sayede su içip içmediğini takip etmene gerek kalmaz, çünkü zaten içmen gerekince alarmın çalacaktır.