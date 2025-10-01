Çalışırken Susuzluğu Önlemenin 11 Stratejisi
Ofiste masa başında çalışırken genellikle su içmeyi unutuyoruz. İş güç arasında su içmek hiç akla gelmiyor. Ama susuz kalınca beynin çalışması da duruyor doğal olarak. Bu yüzden ofiste su içmeyi alışkanlık haline getirmek gerek. Peki çalışırken susuzuluğunu nasıl önleyebilirsin?
1. Masandan su eksik olmasın.
2. Alarm kurmayı da deneyebilirsin.
3. Kahve içiyorsan yanına bir bardak da su ekle!
4. Su içmeyi bir ritüele dönüştürebilirsin.
5. Renkli ve hedefli şişeler kullanmak her zaman işe yarar!
6. Yemekten önce ve sonra su içebilirsin.
7. Atıştırmalıklar yerine su içmeyi dene bakalım!
8. Sıcak günler için ekstra birkaç bardak su içmek şart!
9. Toplantıya giderken yanında bir şişe su mutlaka olsun.
10. Su içmek bazen çok sıkıcı oluyor.
11. Su içmeyi hatırlatan birçok uygulama var.
