Çalışırken Susuzluğu Önlemenin 11 Stratejisi

etiket Çalışırken Susuzluğu Önlemenin 11 Stratejisi

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
01.10.2025 - 12:04

Ofiste masa başında çalışırken genellikle su içmeyi unutuyoruz. İş güç arasında su içmek hiç akla gelmiyor. Ama susuz kalınca beynin çalışması da duruyor doğal olarak. Bu yüzden ofiste su içmeyi alışkanlık haline getirmek gerek. Peki çalışırken susuzuluğunu nasıl önleyebilirsin?

1. Masandan su eksik olmasın.

Ofisteki masanda her zaman bir şişe su bulundurmaya dikkat etmen gerekiyor. Bu su şişesi çekmecede ya da dolapta olmamalı. Mutlaka gözünün önünde olmalı ki görüp su içebilesin. Su içmeyi hatırlamak için masanda her an su bulunması önemli.

2. Alarm kurmayı da deneyebilirsin.

Telefonuna su için alarm ekleyebilirsin. Bu tarz hatırlatıcılar su içmeyi senin için daha eğlenceli haline getirecektir. Günde 8 bardak su içmeyi bu şekilde kendine hatırlatabilirsin. Hem bu sayede su içip içmediğini takip etmene gerek kalmaz, çünkü zaten içmen gerekince alarmın çalacaktır.

3. Kahve içiyorsan yanına bir bardak da su ekle!

Ofiste sürekli kahve içiliyor. Ama kafein vücudu susuz bırakıyor. O yüzden içtiğin her kahvenin yanına bir bardak su içmeyi de ihmal etme. Bu sayede günlük su hedefini de daha kolay tamamlayabilirsin.

4. Su içmeyi bir ritüele dönüştürebilirsin.

Verdiğin her molada su içme alışkanlığı edinebilirsin. Bu sayede günlük 8 bardak su hedefine kolayca ulaşabilirsin. Ayrıca hedefini tamamlamak için tek seferde suyu içmiş olmayacaksın, bunu saatlere bölmüş olacaksın.

5. Renkli ve hedefli şişeler kullanmak her zaman işe yarar!

Öyle güzel şişeler var ki insana su içtiriyor. Su içmeyi eğlenceli hale getirecek bu şişelerden alarak ofise bırakabilirsin. Gün içinde ne kadar su içeceğini takip edebileceğin şişedeki motivasyon cümleleri su içmeyi senin için kolaylaştıracak, bize inan!

6. Yemekten önce ve sonra su içebilirsin.

Öğle yemeğine çıkmadan önce bir bardak ve döndükten sonra bir bardak su içmeyi alışkanlık haline getirebilirsin. Zaten bunu yaptığında içmen gereken 8 bardağın ikisini tamamlamış oluyorsun. Bu içtiğin sular ofiste daha enerjik hissetmene de yardımcı olacaktır.

7. Atıştırmalıklar yerine su içmeyi dene bakalım!

Çalışırken arada atıştırmaya bayılıyoruz. Ama bu atıştırma ihtiyacının çoğu suyla alakalı diyebiliriz. Canın böyle bir şey atıştırmak istediğinde önce su içmeyi dene. Eğer su içtikten sonra hâlâ canın yemek istiyorsa o zaman yersin zaten!

8. Sıcak günler için ekstra birkaç bardak su içmek şart!

Yazın tabii ki sıvı kaybı artıyor ve 8 bardak yetmeyebiliyor. Çok sıcak günlerde ofiste daha fazla su içmen gerekebilir. Özellikle klima altında çalışırken hava serin olacağı için su ihtiyacı fark edilmeyebilir. Yani hava sıcaksa 8 bardağa ek olarak 1-2 bardak ekleyebilirsin.

9. Toplantıya giderken yanında bir şişe su mutlaka olsun.

Toplantıya girerken yanımıza kağıt, kalem, tablet alıyoruz. Ama su almayı ihmal ediyoruz. Aslında diğerleri kadar su da şart. Bitmeyen toplantılarda ara ara su içerek susuzluğunu giderebilirsin. Aynı zamanda konuşmadan önce bir yudum alarak daha rahat ve sakin konuşabilirsin.

10. Su içmek bazen çok sıkıcı oluyor.

Eğer düz su içmekten sıkıldıysan içine limon, salatalık ya da nane ekleyerek suya lezzet katabilirsin. Bu tarz çeşitlendirilmiş suların içmesi çok daha rahat oluyor. Ofisteyken sürekli düz su içmekten sıkıldığında bu tarz aromalı sular çok iyi bir alternatif!

11. Su içmeyi hatırlatan birçok uygulama var.

'Ben hiçbir şekilde su içmeyi hatırlamıyorum' diyorsan o zaman teknolojinin nimetlerinden yararlanabilirsin. Su içmeyi hatırlatan uygulamalar bu konuda sana yardımcı olacaktır. Gün içinde kaç bardak su içtiğinin kaydını tutan ve su içmen gerektiğini hatırlatan uygulamalar sayesinde ofiste su içmen çok kolaylaşacak.

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
